Великі дані в кримінальних розслідуваннях: ЄСПЛ про доступ до доказів у цифрову епоху

Коли докази у справі вимірюються не сторінками, а терабайтами даних, практика ЄСПЛ формує нові стандарти: від реального доступу до цифрових матеріалів до заборони «автоматичного» визнання доказів достатніми.

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Часи, коли достатнім доказом корупції вважався просто факт передачі службовій особі чи посадовцю конверту з міченими купюрами, залишилися в далекому минулому. Сучасні антикорупційні розслідування дедалі більше нагадують складні фінансово-аналітичні операції.

В корупційних справах слідчим доводиться працювати з тисячами документів, банківських транзакцій, електронним листуванням, даними з телефонів, корпоративними структурами в різних юрисдикціях та складними схемами приховування активів. Корупційні кошти часто проходять через мережу посередників, офшорних компаній, фіктивних договорів і підконтрольних осіб, що значно ускладнює доведення зв'язку між хабарем та його кінцевим отримувачем.

Відповідно і дослідження письмових та електронних доказів виходить на новий рівень складності. Важливе значення в таких умовах має забезпечення принципів змагальності та рівності сторін. Коли обвинувачення оперує великим масивом документів, електронних носіїв інформації та результатами складних експертиз, належне дотримання цих принципів стає основою загальної справедливості судового розгляду.

Практика Європейського суду з прав людини неодноразово доводила, що без дотримання принципів змагальності та рівності сторін справедливий судовий розгляд неможливий. Гарантії змагальності передбачають, що кожна сторона повинна мати реальну можливість ознайомитися з усіма матеріалами справи, на які посилається опонент.

Рівність сторін у світі великих даних

У справі Yüksel Yalçınkaya v. Türkiye ЄСПЛ підкреслив, що сторона захисту має не просто бачити докази, а й мати змогу проаналізувати їх та висловити зауваження щодо їх належності, допустимості й доказового значення. У контексті великих масивів даних це означає, що обвинувачення зобов'язане відкрити всі матеріали, які можуть мати значення для оцінки обґрунтованості підозри.

ЄСПЛ підкреслив, що в умовах використання складних електронних доказів держава зобов’язана забезпечити ефективні процесуальні гарантії, щоб захист міг перевірити достовірність і цілісність доказів. Відсутність такого доступу порушує принцип рівності сторін та змагальності (стаття 6 Конвенції з прав людини).

ЄСПЛ наголосив, що складність електронних доказів, особливо зашифрованих, не зменшує, а збільшує обов’язок національних судів проводити найретельнішу перевірку їхньої надійності.

Яскравим прикладом практичного втілення цих викликів є розгляд останніх антикорупційних кримінальних проваджень щодо посадових осіб державного сектору, де предметом дослідження стають значні масиви письмових та електронних доказів. Серед них — документи, вилучені під час обшуків, зокрема дефектні акти, службове листування, техніко-економічні обґрунтування та інші матеріали, що мають значення для встановлення обставин справи.

Особливу увагу в таких провадженнях приділяють електронним носіям інформації. Під час слідчих дій нерідко вилучають комп’ютерну техніку, жорсткі диски та інші цифрові носії, на яких можуть міститися електронні версії документів, робочі файли або чернетки. Сторона обвинувачення може розглядати такі матеріали як потенційні докази підготовки чи створення документів, що мають значення для кримінального провадження.

За цих обставин забезпечення права на захист вимагає надання стороні захисту реальної можливості перевірити цілісність електронних даних, дослідити метадані файлів, встановити історію їх створення та змін, а також поставити під сумнів версію обвинувачення щодо походження, призначення або способу використання відповідних електронних документів. Саме тому цифрові докази дедалі частіше стають одним із ключових елементів сучасного антикорупційного процесу.

Експертні дослідження та їх судова оцінка

Сам факт долучення висновку експерта до матеріалів кримінального провадження не може автоматично свідчити про доведеність відповідних обставин. Висновок експерта є одним із джерел доказів і підлягає оцінці судом у сукупності з іншими доказами у справі. Зокрема, у провадженнях щодо службових злочинів та корупційних правопорушень нерідко виникають питання щодо автентичності документів, належності підписів конкретним особам та обставин їх створення.

За таких умов особливого значення набуває забезпечення незалежності та неупередженості експертного дослідження. Практика Європейського суду з прав людини свідчить про те, що оцінка експертних висновків повинна здійснюватися з урахуванням принципу змагальності та рівності сторін. У справі Brandstetter v. Austria Суд звернув увагу на необхідність надання стороні захисту реальної можливості оскаржувати висновки експертів та залучати власних фахівців для дослідження обставин справи.

Таким чином, процесуальна справедливість вимагає не лише формального призначення експертизи, а й створення умов, за яких кожна сторона може ефективно перевірити її обґрунтованість, методологію та достовірність отриманих результатів. Це особливо важливо у складних кримінальних провадженнях, де висновки експертів можуть мати істотний вплив на встановлення фактичних обставин справи та кінцеве судове рішення.

Стандарти доведення

При дослідженні складних ланцюжків доказів суди мають керуватися стандартом, закріпленим у справі Kobets v. Ukraine. Доказування має випливати із сукупності достатньо вагомих, чітких та узгоджених між собою ознак або неспростовних презумпцій.

Судова оцінка має бути комплексною, а не ізольованою. Наприклад, виявлений під час обшуку аркуш із підписом та відтиском печатки має оцінюватися лише у зв’язку з іншими доказами, а не сам по собі як автоматичне підтвердження вини. Якщо сукупність доказів не є узгодженою, винуватість не може вважатися доведеною «поза розумним сумнівом».

Обов'язок суду щодо ретельного вивчення матеріалів

Ефективна змагальність неможлива, якщо суддя не має змоги фізично опрацювати весь масив інформації. У справі Kraska v. Switzerland один із суддів зізнався, що встиг прочитати лише близько 30 сторінок із 73-сторінкового меморіалу через те, що отримав матеріали занадто пізно. Хоча у тому конкретному випадку порушення не знайшли, ЄСПЛ наголосив, що суд зобов'язаний проводити належний розгляд поданих аргументів та доказів. У справах з великими масивами документів це ставить перед судовою системою виклики щодо розумних строків та якості підготовки до засідань.

Забезпечення принципів змагальності та рівності сторін під час дослідження значних масивів доказової інформації є не лише процесуальною гарантією, а й важливим механізмом запобігання судовим помилкам. Аналіз національної та міжнародної практики дозволяє виокремити кілька ключових аспектів, від яких залежить справедливість кримінального провадження.

По-перше, сторона захисту повинна мати реальний доступ до доказової бази, включаючи електронні носії інформації, цифрові файли та результати комп’ютерно-технічних досліджень. Такий доступ має забезпечувати можливість самостійної перевірки даних та ефективного оскарження висновків сторони обвинувачення.

По-друге, кримінальний процес не допускає автоматичного сприйняття окремих доказів як беззаперечного підтвердження вини. Наявність експертного висновку, електронних документів чи вилучених носіїв інформації сама по собі не визначає результат розгляду справи. Кожен доказ підлягає перевірці на належність, допустимість, достовірність та достатність у взаємозв’язку з іншими матеріалами провадження.

Не менш важливим є забезпечення сторонам достатнього часу для ознайомлення з новими матеріалами, особливо коли йдеться про результати складних експертних досліджень, великі обсяги цифрових даних або технічну інформацію, аналіз якої потребує спеціальних знань.

Таким чином, лише за умови неухильного дотримання принципів змагальності, рівності сторін та належної судової оцінки доказів кримінальне провадження щодо складних економічних, корупційних та інших багатоепізодних злочинів може відповідати вимогам справедливого судового розгляду, гарантованого статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

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