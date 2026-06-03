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ВС відмовив у перерахунку середнього заробітку працівнику ДБР, який проходив військову службу

07:30, 3 червня 2026
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Суд окреслив межі виконання рішень про поновлення на роботі та уточнив умови виплати середнього заробітку у спірний період.
ВС відмовив у перерахунку середнього заробітку працівнику ДБР, який проходив військову службу
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Працівник Державного бюро розслідувань, якого суд визнав незаконно звільненим і поновив на посаді, намагався отримати компенсацію за період, коли рішення про його повернення на роботу не виконувалося. Однак Верховний Суд дійшов висновку, що після липня 2022 року така виплата йому не належить, оскільки в цей час він проходив військову службу. Таке рішення ухвалив Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду у справі № 200/4210/23.

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Обставини справи

Позивач звернувся до суду з вимогою визнати протиправною бездіяльність Територіального управління ДБР у Краматорську та зобов'язати виплатити середній заробіток за два періоди — за час вимушеного прогулу з 28 липня 2022 року по 22 березня 2023 року та за час затримки виконання рішення суду про поновлення на роботі з 3 червня по 20 липня 2023 року.

Свої вимоги позивач обґрунтовував тим, що рішенням Донецького окружного адміністративного суду від 13 вересня 2021 року його було поновлено на посаді, а це рішення в частині поновлення підлягало негайному виконанню. Проте ДБР не видало відповідний наказ і фактично не виконало судове рішення.

У липні 2022 року апеляційний суд скасував рішення про поновлення, однак 23 березня 2023 року Верховний Суд скасував постанову апеляції та залишив у силі рішення суду першої інстанції про поновлення на посаді.

Суд першої інстанції частково задовольнив позов. Суд визнав протиправною бездіяльність Територіального управління ДБР щодо невиплати позивачу середнього заробітку за час затримки виконання рішення про поновлення на роботі за період з 3 червня по 20 липня 2023 року та зобов’язав провести відповідні нарахування і виплати.

Апеляційний суд скасував рішення в частині задоволених вимог і повністю відмовив у позові. Суд встановив, що позивач протягом спірного періоду проходив військову службу за контрактом, а після набрання чинності Законом №2352-ІХ з 19 липня 2022 року за такими працівниками зберігаються лише місце роботи та посада, але не середній заробіток. Тому підстав для його стягнення ні за час вимушеного прогулу, ні за час затримки виконання рішення про поновлення на роботі немає.

Висновок Верховного Суду

Верховний суд наголосив, що рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного працівника вважається виконаним тоді, коли власником або уповноваженим органом видано наказ (розпорядження) про допуск до роботи і фактично допущено до роботи такого працівника.

Також Верховний Суд зазначив, що середній заробіток за своїм змістом є державною гарантією, право на отримання якого виникла у працівника, який був незаконно позбавлений можливості виконувати свою роботу з незалежних від нього причин. Закон пов`язує цю виплату виключно із фактом затримки виконання рішення про поновлення на роботі

Водночас Суд врахував позицію Великої Палати ВС (справа №755/12623/19), за якою середній заробіток за час вимушеного прогулу фактично прирівнюється до заробітної плати, адже компенсує втрачений дохід через незаконне звільнення і відновлення трудового договору.

 Верховний Суд зазначив, що у цій справі наказ про поновлення був виданий лише 21 липня 2023 року, тому період до цієї дати формально є періодом затримки виконання судового рішення, що за загальним правилом тягне обов’язок виплати середнього заробітку.

Водночас, як встановлено судом апеляційної інстанції, 28 жовтня 2020 року позивач уклав контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України. На дату прийняття судом першої інстанції рішення позивач на підставі наказу по стройовій частині від 07 червня 2023 року №161, продовжував проходити військову службу.

Однак, Верховний Суд звернув увагу, що 19 липня 2022 року набрав чинності Закон України від 01 липня 2022 року №2352-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин», яким внесено зміни до КЗпП України, зокрема в частині третій статті 119 замінено слова «зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток» на «зберігаються місце роботи і посада».

З огляду на Верховний Суд залишив касаційну  скаргу без задоволення, а оскаржувані судові рішення – без змін.

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суд Верховний Суд військові ДБР військова служба

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