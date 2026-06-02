Отец подал иск об определении места жительства сына с ним – ВС увидел в этом основания для уклонения от службы

Апелляционный суд пришел к выводу, что иск об определении места жительства ребенка был использован как инструмент для создания условий, которые могли бы позволить истцу уволиться с военной службы, а ВС с этим согласился.

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Верховный Суд пояснил, что иск военнослужащего, проходящего службу по призыву во время мобилизации, об определении места жительства малолетнего ребенка может быть квалифицирован как злоупотребление процессуальными правами, если установлено, что его целью является искусственное создание условий для увольнения с военной службы в особый период, а не защита интересов ребенка.

Детали дела

Отец обратился в суд с иском к матери о расторжении брака, определении места жительства ребенка вместе с ним и взыскании алиментов в связи с самостоятельным воспитанием ребенка отцом без участия матери. Иск мотивировал тем, что он состоял в зарегистрированном браке, в котором родился сын. Отмечал, что брачные отношения фактически прекращены, совместное проживание и ведение хозяйства не осуществлялись. Малолетний сын длительное время проживал с ним, где созданы надлежащие условия. Он самостоятельно воспитывал и содержал ребенка. Мать переехала к своим родителям, не принимала надлежащего участия в воспитании и содержании ребенка, соглашение об уплате алиментов не достигнуто, хотя она является трудоспособной и не имеет других иждивенцев.

Суд первой инстанции иск удовлетворил, в частности определил место жительства ребенка вместе с отцом по адресу его постоянного места жительства.

Не соглашаясь с решением суда первой инстанции, воинская часть, которая не принимала участия в рассмотрении дела, обжаловала его в апелляционном порядке.

Апелляционный суд не согласился с выводами суда первой инстанции в части определения места жительства ребенка и взыскания алиментов, решение в этой части отменил, принял в этой части новое судебное решение, которым отказал в удовлетворении этих исковых требований, указав, что иск об определении места жительства ребенка был подан военнообязанным с целью уклонения от несения военной службы. Отметил, что воинская часть является лицом, для которого решением суда созданы основания для возникновения обязанностей, которых не существовало до решения суда первой инстанции, а потому ее права нарушены обжалуемым судебным решением.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд согласился с выводами апелляционного суда.

Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является конституционной обязанностью граждан Украины (ст. 65 Конституции Украины).

Порядок увольнения с военной службы определен ст. 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

Фактически в этом деле иск об определении места жительства малолетнего ребенка предъявлен военнослужащим, проходящим военную службу по призыву во время мобилизации на особый период, с целью искусственного создания условий и обстоятельств, которые могут быть основанием для увольнения с военной службы в особый период на основании ч. 4 ст. 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

ВС отметил, что суд апелляционной инстанции обоснованно обратил внимание на то, что истец по этому делу пытался использовать способы защиты семейных прав, интересов ребенка с целью освобождения от исполнения воинской обязанности (прохождения военной службы).

Постановление Верховного Суда по делу № 495/2284/23 (производство 61-17583св23).

Отдельное определение Верховного Суда

Отметим, что по делу № 495/2284/23 (производство 61-17583св23) Верховным Судом вынесено отдельное определение от 13.03.2024, которым Высший совет правосудия уведомлен о выявленных нарушениях норм материального и процессуального права, допущенных при рассмотрении этого дела судьей Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области.

Согласно сведениям, изложенным в отдельном определении Верховного Суда от 13.03.2024, открыто дисциплинарное дело в отношении судьи Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области. Об этом Высший совет правосудия проинформировал Верховный Суд во исполнение указанного отдельного определения КГС ВС от 13.03.2024 по делу № 495/2284/23 (производство 61-17583св23).

В отдельном определении Верховный Суд отметил, что поданный иск по делу № 495/2284/23 касается чувствительной категории дел, в которой перед судом встает вопрос обеспечения наилучших интересов ребенка.

Судом первой инстанции, в частности, не соблюдены предписания ст. 19 СК Украины, не уведомлен соответствующий орган опеки и попечительства о рассмотрении судом дела об определении места жительства малолетнего ребенка и отобрании его у матери, не обеспечено участие такого органа в рассмотрении дела, не истребовано заключение органа опеки и попечительства.

Суд первой инстанции при рассмотрении дела не дал оценки способности / неспособности каждого из родителей лично заботиться о ребенке; не установил уровень эмоциональных отношений между ребенком и каждым из родителей; не выяснил желание ребенка, место его проживания, обучения и т. д. Не учтено судом первой инстанции также то, что истец на основании приказа командира воинской части от 09.09.2022 № 203 принят на все виды обеспечения, в связи с чем проживает по месту непосредственного прохождения военной службы.

Согласно предоставленным Верховному Суду пояснениям службы по делам детей Каролино-Бугазского сельского совета, истец не обращался в орган опеки и попечительства по вопросу определения места жительства малолетнего ребенка вместе с ним, никаких документов из суда относительно спорных правоотношений в орган опеки и попечительства не поступало, а принятые органом по делам детей меры по проверке условий проживания, воспитания и содержания ребенка оказались безрезультатными, поскольку ребенок не проживает по адресу, указанному в исковом заявлении, не посещает учебные заведения и не состоял на учете в местных медицинских учреждениях пгт Затока.

Кроме того, принятие заявления ответчика о признании им исковых требований без установления обстоятельств, не противоречит ли такое признание требованиям закона и не нарушает ли права, свободы или интересы других лиц, свидетельствует о несоблюдении предписаний ч. 4 ст. 206 ГПК Украины.

Верховный Суд обратил внимание на доводы воинской части, которые нашли свое подтверждение как во время апелляционного, так и во время кассационного пересмотра дела, относительно искусственного характера спорных правоотношений и попытки истца по этому делу использовать способы защиты семейных прав, интересов ребенка с целью увольнения с военной службы во время особого периода.

В период введения в Украине военного положения и функционирования всех органов государственной власти и ВСУ в условиях действия особого периода, когда возникает неотложная необходимость в надлежащем исполнении гражданами Украины своего конституционного долга по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, рассмотрение дела по иску военнослужащего об установлении факта, который может стать основанием для увольнения с военной службы, без фактического привлечения к участию в деле органа по делам детей, третьих лиц, для которых решение суда об удовлетворении иска будет создавать соответствующие обязанности, а также без надлежащего установления всех обстоятельств дела, уведомления участников дела о его рассмотрении в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством, свидетельствуют о существенном нарушении норм материального и процессуального права, что не может оставаться без внимания.

Верховный Суд в этом контексте отметил также доводы отзыва на кассационную жалобу воинской части относительно количественного критерия дел, рассмотренных Белгород-Днестровским горрайонным судом Одесской области по искам мужчин об определении места жительства (самостоятельного воспитания ребенка) (около 676 судебных решений), а также факт осуществления досудебного расследования в уголовном производстве, внесенном 15.11.2023 в Единый реестр досудебных расследований.

Поэтому в отдельном определении Верховный Суд постановил уведомить Высший совет правосудия о выявленных нарушениях норм материального и процессуального права.

Отдельное определение Верховного Суда по делу № 495/432/23 (производство 61-17583св23).

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