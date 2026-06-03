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НАПК, ВСП и КСУ должны согласовать детальные процедуры проверки деклараций судей

07:00, 3 июня 2026
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В ВСП отмечают, что при осуществлении НАПК проверок деклараций и мониторинга образа жизни судей должны быть учтены предложения представителей судебной власти.
НАПК, ВСП и КСУ должны согласовать детальные процедуры проверки деклараций судей
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В Ежегодном докладе о состоянии обеспечения независимости судей в Украине за 2025 год Высший совет правосудия подчеркнул, что борьба с коррупцией должна оставаться одним из ключевых приоритетов государства, однако она должна осуществляться с соблюдением принципов независимости судебной власти и верховенства права.

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В ВСП отметили, что коррупция подрывает доверие общественности, а следовательно, и легитимность судебной власти в целом.

В соответствии с Законом «О предотвращении коррупции», порядок полной проверки деклараций судей определяет НАПК по согласованию с ВСП, а о начале полной проверки или мониторинга образа жизни агентство должно безотлагательно, но не позднее следующего рабочего дня, информировать Высший совет правосудия или Председателя Конституционного Суда.

Для совершенствования этих процедур решением ВСП от 10 июня 2025 года была создана рабочая группа по разработке проекта порядка проведения полной проверки деклараций, поданных судьями.

В ВСП считают, что при осуществлении НАПК проверок деклараций и мониторинга образа жизни судей должны быть учтены предложения представителей судебной власти. Это будет способствовать лучшему взаимодействию между НАПК и судами, а также создаст предпосылки для формирования для судей четких и понятных стандартов добропорядочности и соблюдения требований антикоррупционного законодательства.

Кроме того, в докладе напомнили, что в декабре 2024 года ВСП утвердил Единые показатели для оценки добропорядочности и профессиональной этики судей. Вместе с тем, в соответствии с рекомендациями Европейской Комиссии, часть этих показателей требует уточнения для их полного соответствия европейским стандартам.

В ВСП также отметили, что детальные процедуры проверки деклараций об имуществе и мониторинга образа жизни судей и судей Конституционного Суда еще должны быть согласованы между НАПК, Высшим советом правосудия и Конституционным Судом Украины.

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