НАЗК, ВРП та КСУ мають узгодити детальні процедури перевірки декларацій суддів

У ВРП зазначають, що під час здійснення НАЗК перевірок декларацій та моніторингу способу життя суддів мають бути враховані пропозиції представників судової влади.

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У Щорічній доповіді про стан забезпечення незалежності суддів в Україні за 2025 рік Вища рада правосуддя наголосила, що боротьба з корупцією має залишатися одним із ключових пріоритетів держави, однак вона повинна здійснюватися з дотриманням принципів незалежності судової влади та верховенства права.

У ВРП зазначили, що корупція підриває довіру громадськості, а отже, і легітимність судової влади загалом.

Відповідно до Закону «Про запобігання корупції», порядок повної перевірки декларацій суддів визначає НАЗК за погодженням із ВРП, а про початок повної перевірки або моніторингу способу життя агентство має невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, інформувати Вищу раду правосуддя або Голову Конституційного Суду.

Для вдосконалення цих процедур рішенням ВРП від 10 червня 2025 року була створена робоча група з розроблення проєкту порядку проведення повної перевірки декларацій, поданих суддями.

У ВРП вважають, що під час здійснення НАЗК перевірок декларацій та моніторингу способу життя суддів мають бути враховані пропозиції представників судової влади. Це сприятиме кращій взаємодії між НАЗК і судами, а також створить передумови формування для суддів чітких і зрозумілих стандартів доброчесності та дотримання вимог антикорупційного законодавства.

Крім того, у доповіді нагадали, що у грудні 2024 року ВРП затвердила Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики суддів. Разом із тим, відповідно до рекомендацій Європейської Комісії, частина цих показників потребує уточнення для їх повної відповідності європейським стандартам.

У ВРП також зазначили, що детальні процедури перевірки декларацій про майно та моніторингу способу життя суддів і суддів Конституційного Суду ще мають бути узгоджені між НАЗК, Вищою радою правосуддя та Конституційним Судом України.

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