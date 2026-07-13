Отец просил снизить алименты на ребенка с инвалидностью с 15 до 8 тысяч гривен: что решил апелляционный суд

Херсонский апелляционный суд подтвердил законность взыскания 15 тысяч гривен алиментов на ребенка с инвалидностью и объяснил, какие обстоятельства учитываются при определении их размера.

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Херсонский апелляционный суд пересмотрел решение суда первой инстанции по спору об определении размера алиментов на содержание малолетнего ребенка.

Обстоятельства дела

Как сообщили в суде, истица обратилась с требованием взыскать с отца ребенка алименты в твердой денежной сумме. Свои требования она обосновала тем, что ребенок нуждается в постоянном лечении, реабилитации, специальном обучении и ежедневном уходе в связи с состоянием здоровья.

Рассмотрев материалы дела, суд первой инстанции частично удовлетворил иск и определил размер алиментов в сумме 15 000 гривен в месяц.

Ответчик обжаловал это решение в апелляционном порядке, считая установленный судом размер алиментов чрезмерным. В своей апелляционной жалобе он просил уменьшить их до 8 000 гривен ежемесячно, ссылаясь на то, что истица не доказала размер заявленных расходов на ребенка, а также не были учтены его реальные финансовые возможности.

Решение апелляционного суда

Рассматривая дело № 954/2853/25, коллегия судей отметила, что статья 51 Конституции Украины возлагает на родителей обязанность содержать своих детей до достижения ими совершеннолетия. Суд также применил положения Конвенции о правах ребенка, в частности статьи 3 и 27, согласно которым при решении любых вопросов, касающихся детей, в первую очередь должны учитываться их наилучшие интересы, а каждый ребенок имеет право на уровень жизни, необходимый для его физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития.

Кроме того, апелляционный суд руководствовался нормами Семейного кодекса Украины. Суд обратил внимание, что в соответствии со статьей 141 СК Украины мать и отец имеют равные права и обязанности в отношении ребенка независимо от того, состоят ли они в браке или проживают отдельно. Также суд напомнил, что согласно статье 180 Семейного кодекса Украины оба родителя обязаны содержать ребенка до достижения им совершеннолетия.

Согласно части третьей статьи 181 СК Украины алименты могут быть взысканы в доле от дохода матери или отца либо в твердой денежной сумме. При определении их размера суд учитывает обстоятельства, предусмотренные статьей 182 СК Украины: состояние здоровья и материальное положение ребенка и плательщика алиментов, наличие других иждивенцев, имущество и имущественные права плательщика, а также иные существенные обстоятельства.

Апелляционный суд также учел положения статьи 184 СК Украины, регулирующей определение алиментов в твердой денежной сумме, и статьи 185 СК Украины, предусматривающей обязанность родителей участвовать в дополнительных расходах на ребенка, вызванных особыми обстоятельствами, в частности болезнью.

В данном деле суд учел, что ребенок имеет инвалидность, нуждается в постоянном уходе, лечении, реабилитации и специальном обучении, проживает вместе с матерью, которая обеспечивает ежедневный уход. Вместе с тем отец является лицом трудоспособного возраста, не имеет других детей или нетрудоспособных лиц на иждивении и длительное время работал за границей.

Одновременно суд апелляционной инстанции обратил внимание, что установленный размер алиментов не является неизменным. В соответствии со статьей 192 СК Украины он может быть увеличен или уменьшен по решению суда в случае изменения материального или семейного положения сторон, ухудшения или улучшения состояния здоровья кого-либо из них либо в иных случаях, предусмотренных законом.

Оценивая законность решения суда первой инстанции в пределах доводов апелляционной жалобы в соответствии со статьей 367 Гражданского процессуального кодекса Украины, апелляционный суд пришел к выводу, что решение принято с соблюдением норм материального и процессуального права.

Постановлением Херсонского апелляционного суда от 8 июня 2026 года решение Нововоронцовского районного суда Херсонской области от 27 февраля 2026 года оставлено без изменений.

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