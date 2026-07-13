Батько просив зменшити аліменти на дитину з інвалідністю з 15 до 8 тисяч гривень: що вирішив апеляційний суд

Херсонський апеляційний суд підтвердив законність стягнення 15 тисяч гривень аліментів на дитину з інвалідністю та пояснив, які обставини враховуються при визначенні їх розміру.

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Херсонський апеляційний суд переглянув рішення суду першої інстанції у спорі щодо визначення розміру аліментів на утримання малолітньої дитини.

Обставини справи

Як повідомили у суді, позивачка звернулася з вимогою стягнути з батька дитини аліменти у фіксованому грошовому розмірі. Свої вимоги вона обґрунтовувала тим, що дитина потребує постійного лікування, реабілітації, спеціального навчання та щоденного догляду через стан здоров’я.

Розглянувши матеріали справи, суд першої інстанції частково задовольнив позов і визначив розмір аліментів у сумі 15 000 гривень на місяць.

Відповідач оскаржив це рішення в апеляційному порядку, вважаючи визначений судом розмір аліментів надмірним. У своїй апеляційній скарзі він просив зменшити їх до 8 000 гривень щомісяця, посилаючись на те, що позивачкою не доведено обсяг заявлених витрат на дитину, а також не враховано його реальні фінансові можливості.

Рішення апеляційного суду

Переглядаючи справу № 954/2853/25, колегія суддів зазначила, що стаття 51 Конституції України покладає на батьків обов’язок утримувати своїх дітей до досягнення ними повноліття. Суд також застосував положення Конвенції про права дитини, зокрема статті 3 та 27, відповідно до яких при вирішенні будь-яких питань, що стосуються дітей, першочергово мають враховуватися їхні найкращі інтереси, а кожна дитина має право на рівень життя, необхідний для її фізичного, розумового, духовного, морального та соціального розвитку.

Крім цього, апеляційний суд керувався нормами Сімейного кодексу України. Суд звернув увагу, що відповідно до статті 141 СК України мати й батько мають однакові права та обов’язки щодо дитини незалежно від того, чи перебувають вони у шлюбі, чи проживають разом. Також суд нагадав, що згідно зі статтею 180 Сімейного кодексу України обидва батьки зобов’язані забезпечувати утримання дитини до досягнення нею повноліття.

Відповідно до частини третьої статті 181 СК України аліменти можуть присуджуватися у частці від доходу матері чи батька або у твердій грошовій сумі. При визначенні їх розміру суд враховує обставини, передбачені статтею 182 СК України: стан здоров’я та матеріальне становище дитини і платника аліментів, наявність інших утриманців, майно та майнові права платника, а також інші істотні обставини.

Апеляційний суд також урахував положення статті 184 СК України щодо визначення аліментів у твердій грошовій сумі та статті 185 СК України, яка передбачає обов’язок батьків брати участь у додаткових витратах на дитину, викликаних особливими обставинами, зокрема хворобою.

У цій справі суд врахував, що дитина має інвалідність, потребує постійного догляду, лікування, реабілітації та спеціального навчання, проживає разом із матір’ю, яка забезпечує щоденний догляд. Водночас батько є особою працездатного віку, не має інших дітей чи непрацездатних осіб на утриманні та тривалий час працював за кордоном.

Водночас суд апеляційної інстанції звернув увагу, що визначений розмір аліментів не є незмінним. Відповідно до статті 192 СК України він може бути збільшений або зменшений за рішенням суду у разі зміни матеріального чи сімейного стану сторін, погіршення або поліпшення здоров’я когось із них чи в інших випадках, передбачених законом.

Оцінюючи законність рішення суду першої інстанції в межах доводів апеляційної скарги відповідно до статті 367 ЦПК України, апеляційний суд дійшов висновку, що рішення ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Постановою Херсонського апеляційного суду від 08.06.2026 рішення Нововоронцовського районного суду Херсонської області від 27.02.2026 залишено без змін.

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