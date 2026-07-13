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У Києві удав під час прогулянки втік від власників і сховався на дереві: фото

09:07, 13 липня 2026
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Змієм на дереві виявився імператорський пітон.
У Києві удав під час прогулянки втік від власників і сховався на дереві: фото
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У столиці у мережі стрімко поширювали новину про «пітона на дереві». Однак, як виявилося згодом, ніякого пітона не було. Змієм на дереві виявився імператорський пітон. До того ж , як стало відомо, з його порятунку розгорнули цілу спецоперацію, адже під час прогулянки він вирішив проявити свої природні здібності до лазіння і утік від власників.

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Команда порятунку тварин «Kyiv Animal Rescue Group» зазначила, що плазун виявився вправним і добровільно спускатися не збирався, тож операція вимагала терпіння, досвіду та злагодженої роботи.

На щастя, зняти його все ж вдалося, а згодом і повернути власникам.

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Київ

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