  1. В Україні

Тариф на світло 2026: чи зміниться ціна за електроенергію у серпні

08:49, 13 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Тариф на електроенергію у серпні 2026 року залишиться без змін — побутові споживачі й надалі платитимуть 4,32 грн за 1 кВт·год
Тариф на світло 2026: чи зміниться ціна за електроенергію у серпні
Фото: Новини.LIVE
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У серпні побутові споживачі й надалі оплачуватимуть електроенергію за чинною вартістю — 4,32 грн за кВт·год. 

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив до 31 жовтня 2026 року, тож до середини осені українці сплачуватимуть за світло за нинішнім тарифом.

У Кабміні наголосили, що для домогосподарств, які використовують електроенергію як основне джерело опалення, збережеться спеціальна пільга під час опалювального сезону. Із 1 жовтня до 30 квітня вони зможуть оплачувати спожиту електроенергію за зниженим тарифом 2,64 грн за кВт·год, якщо місячне споживання не перевищуватиме 2 000 кВт·год.

У разі перевищення цього ліміту весь обсяг використаної електроенергії оплачуватиметься вже за загальним тарифом — 4,32 грн за кВт·год.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

електроенергія світло комунальні послуги

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Рапорт не гарантує звільнення: коли військова частина має право відмовити, а коли її дії можна оскаржити

Саме через неправильне розуміння процедури багато військовослужбовців стикаються із затягуванням розгляду рапортів або отримують відмови, які потім намагаються оскаржити у суді.

Мати отримала 20 тисяч доларів у рахунок майбутніх аліментів, а потім подала на аліменти: ВС пояснив, що робити

Батько вимагав повернути 20 000 доларів, які передав матері дитини за розпискою в обмін на її зобов'язання не звертатися до суду із вимогами про стягнення аліментів.

Група інвалідності не дає автоматичного права на догляд: комісії, які замінили МСЕК, тестують людей на здатність вижити самостійно

Реформа МСЕК призвела до хвилі відмов у сторонньому догляді.

ТОП-7 порушень ТЦК, які можна оскаржити в суді: реальні приклади

Чи можна скасувати постанову ВЛК, якщо огляд тривав 5 хвилин, та чи законно накладати штраф, якщо повістку вручили матері: юридичний аналіз останніх рішень апеляційних судів розкриває «слабкі місця» ТЦК, які дозволяють захистити права громадян.

СЗЧ під час війни: що змушує військових залишати частини та як за це карають суди — липневий дайджейст

Де проходить межа між законом та реальною соціальною справедливістю, коли мотивом СЗЧ стають недіючі висновки ВЛК або небажання йти у штурмові підрозділи без належної підготовки.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]