Тариф на світло 2026: чи зміниться ціна за електроенергію у серпні

Тариф на електроенергію у серпні 2026 року залишиться без змін — побутові споживачі й надалі платитимуть 4,32 грн за 1 кВт·год

Фото: Новини.LIVE

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У серпні побутові споживачі й надалі оплачуватимуть електроенергію за чинною вартістю — 4,32 грн за кВт·год.

Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив до 31 жовтня 2026 року, тож до середини осені українці сплачуватимуть за світло за нинішнім тарифом.

У Кабміні наголосили, що для домогосподарств, які використовують електроенергію як основне джерело опалення, збережеться спеціальна пільга під час опалювального сезону. Із 1 жовтня до 30 квітня вони зможуть оплачувати спожиту електроенергію за зниженим тарифом 2,64 грн за кВт·год, якщо місячне споживання не перевищуватиме 2 000 кВт·год.

У разі перевищення цього ліміту весь обсяг використаної електроенергії оплачуватиметься вже за загальним тарифом — 4,32 грн за кВт·год.

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