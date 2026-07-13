Кая Каллас висловилася про майбутню зміну Кабміну: для ЄС важливо, щоб Україна продовжила реформи

Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що формування нового уряду є внутрішньою справою України, однак наголосила на важливості подальшого проведення реформ.

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Як відомо, Президент Володимир Зеленський заявив про оновлення політичної стратегії України та повідомив про необхідність оновлення Кабміну. За його словами, кадрові рішення мають забезпечити реалізацію нової моделі державного управління, а також посилити ключові напрями зовнішньої політики та міжнародної співпраці.

Після цього прем'єр-міністр Юлія Свириденко підтвердила, що залишить посаду очільниці уряду.

У свою чергу висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що питання формування нового уряду є внутрішньою справою України, водночас наголосивши на необхідності продовження реформ для подальшого просування країни до членства в ЄС.

"Звичайно, формування уряду – це внутрішня політична справа кожного. Для нас, звичайно, важливо мати наших співрозмовників, щоб ми могли продовжувати роботу. Для нас також важливо, щоб робота з реформами продовжувалася, тому що ми також хочемо просувати порядок денний розширення, і тому нам також потрібно бачити, що Україна проводить реформи зі свого боку", – заявила Кая Каллас в Брюсселі, коментуючи журналістам заплановану зміну уряду України.

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