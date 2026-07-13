У Хмельницькому судили військового, який замість служби працював на шиномонтажі

Військовослужбовець за домовленістю з керівництвом працював на шиномонтажі у місті Вишгород Київської області.

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Хмельницький міськрайонний суд визнав винним військовослужбовця Віталія К., який понад сім місяців замість проходження військової служби працював на шиномонтажі у Київській області. Обвинувачений визнав свою провину, перерахував 200 тис. грн на підтримку ЗСУ та був звільнений від відбування покарання з випробувальним терміном.

Обставини справи

Як зазначено у вироку від 6 липня, військовослужбовець проходив службу на посаді солдата резерву 106-ї запасної роти військової частини на Хмельниччині.

За даними слідства, у період з 11 березня по 28 листопада 2025 року він за домовленістю з керівництвом працював на шиномонтажі «4 колеса» у місті Вишгород Київської області. Його відсутність у військовій частині приховували, пояснюючи виконанням службових завдань поза місцем дислокації.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав провину та розкаявся. Суд також врахував, що він раніше не судимий, сприяв розкриттю злочину, позитивно характеризується, утримує малолітнього сина та добровільно перерахував 200 тис. грн на підтримку Збройних сил України.

Що вирішив суд

Суд визнав військовослужбовця винним за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України (ухилення від військової служби, вчинене за попередньою змовою) та призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Водночас суд звільнив його від відбування покарання, встановивши випробувальний термін тривалістю два роки.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», військовий з територіального центру комплектування Чернівецької області отримав тримісячний термін ув'язнення за те, що два тижні не приходив на службу. Такі дії він пояснив небажанням служити в центрі, оскільки прагнув піти на фронт.