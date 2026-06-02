Может ли работодатель уволить работника за «несоответствие» занимаемой должности: ответ Гоструда

В Гоструде напомнили, что увольнение за несоответствие занимаемой должности предусмотрено пунктом 2 части первой статьи 40 КЗоТ Украины.

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Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда объяснило, может ли работодатель уволить работника за «несоответствие» занимаемой должности.

«Да, работодатель имеет право уволить работника за несоответствие занимаемой должности, но только при определенных условиях, предусмотренных законодательством», — заявили в ведомстве.

Там напомнили, что увольнение за несоответствие занимаемой должности предусмотрено пунктом 2 части первой статьи 40 КЗоТ Украины. Это означает, что несоответствие квалификации работника занимаемой должности или выполняемой работе может быть основанием для расторжения трудового договора по инициативе работодателя.

Если несоответствие выявлено в течение испытательного срока, работодатель может уволить работника, письменно предупредив его об этом за три дня. Период испытания не может превышать 3 месяцев, а в случае согласования с профсоюзом — 6 месяцев, отметили в Гоструде.

«Если выявленное несоответствие работника занимаемой должности не связано с недостаточной квалификацией, увольнение по этому основанию будет неправомерным.

Работодатель должен письменно уведомить работника об увольнении, указав основание увольнения и соответствующий пункт КЗоТ», — добавили в ведомстве.

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