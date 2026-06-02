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Может ли работодатель уволить работника за «несоответствие» занимаемой должности: ответ Гоструда

23:48, 2 июня 2026
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В Гоструде напомнили, что увольнение за несоответствие занимаемой должности предусмотрено пунктом 2 части первой статьи 40 КЗоТ Украины.
Может ли работодатель уволить работника за «несоответствие» занимаемой должности: ответ Гоструда
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Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда объяснило, может ли работодатель уволить работника за «несоответствие» занимаемой должности.

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«Да, работодатель имеет право уволить работника за несоответствие занимаемой должности, но только при определенных условиях, предусмотренных законодательством», — заявили в ведомстве.

Там напомнили, что увольнение за несоответствие занимаемой должности предусмотрено пунктом 2 части первой статьи 40 КЗоТ Украины. Это означает, что несоответствие квалификации работника занимаемой должности или выполняемой работе может быть основанием для расторжения трудового договора по инициативе работодателя.

Если несоответствие выявлено в течение испытательного срока, работодатель может уволить работника, письменно предупредив его об этом за три дня. Период испытания не может превышать 3 месяцев, а в случае согласования с профсоюзом — 6 месяцев, отметили в Гоструде.

«Если выявленное несоответствие работника занимаемой должности не связано с недостаточной квалификацией, увольнение по этому основанию будет неправомерным.

Работодатель должен письменно уведомить работника об увольнении, указав основание увольнения и соответствующий пункт КЗоТ», — добавили в ведомстве.

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увольнение Гоструда

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