  1. В Украине

Военнослужащему не начислили выплаты за ранение: что делать и куда обращаться

19:38, 2 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Разъясняем, какие права имеет раненый военнослужащий и как добиться положенных начислений.
Военнослужащему не начислили выплаты за ранение: что делать и куда обращаться
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ранение, полученное при защите Украины, дает военнослужащему право не только на лечение и реабилитацию, но и на ряд денежных выплат и социальных гарантий. Однако на практике защитники нередко сталкиваются с задержками начислений или полным отказом в выплатах из-за отсутствия документов, ошибок в оформлении заключений военно-врачебных комиссий или бездействия должностных лиц. В таких случаях важно знать, какие выплаты предусмотрены законодательством, какие документы необходимо подать и куда обращаться для защиты своих прав.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Какие выплаты положены военнослужащему после ранения

В случае ранения, связанного с защитой Родины, военнослужащий имеет право на:

  • денежное обеспечение по последней занимаемой должности;
  • дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен в месяц за период пребывания на стационарном лечении, в том числе за границей (но не более одного года), получения медицинской и реабилитационной помощи, а также за время отпуска для лечения после тяжелого ранения;
  • единовременную денежную помощь от государства в случае установления инвалидности вследствие ранения, размер которой зависит от группы инвалидности;
  • материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов.

Куда обращаться для оформления выплат за ранение

Действующим военнослужащим по вопросам оформления выплат следует обращаться к командованию своей воинской части. Уволенные со службы военнослужащие могут подать соответствующие документы в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту жительства.

Какие документы нужны для получения выплат

Для назначения выплат необходимы:

  • первичная медицинская карта (форма №100);
  • выписка из решения экспертной команды по результатам оценки функционального состояния человека;
  • заключения военно-врачебной комиссии;
  • справка об обстоятельствах ранения.

Почему могут отказать в выплатах за ранение

Основаниями для отказа в выплатах могут быть:

  • отсутствие справки об обстоятельствах травмы;
  • отсутствие медицинских документов о пребывании на стационарном лечении;
  • расхождения в обстоятельствах получения ранения;
  • неправильная формулировка в заключении ВВК, когда вместо причинно-следственной связи «связано с защитой Родины» указано только «во время прохождения военной службы»;
  • предоставление отпуска для лечения в связи с травмой средней или легкой степени тяжести вместо тяжелой.

Кроме того, причиной задержки или отсутствия выплат может стать служебная халатность командира воинской части, в частности несвоевременное направление документов в финансовое подразделение.

Что делать, если выплаты за ранение не начисляют

Если командир не выдает справку об обстоятельствах ранения, военнослужащему рекомендуется подать рапорт о ее получении. В случае бездействия можно обратиться с жалобой в штаб оперативного командования или в Военную службу правопорядка, а также обжаловать действия командира в суде.

Если в заключении ВВК не указана причинно-следственная связь с защитой Родины, решение комиссии можно обжаловать в вышестоящей ВВК.

В случае, если воинская часть не начисляет положенные средства, следует подать рапорт командиру. Если проблема не будет решена, военнослужащий может обратиться на горячую линию Министерства обороны по телефонам 1512 или 0-800-500-442.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги военные военнослужащие выплаты военным военная служба

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВСП может оправдать судью Геннадия Салая по делу о незаконных НСРД в отношении адвоката

Судья Геннадий Салай может избежать дисциплинарной ответственности за незаконное санкционирование НСРД в отношении адвоката.

Верховный Суд: смерть военнослужащего от инфаркта не исключает право семьи на 15 млн гривен

Верховный Суд отменил решения предыдущих инстанций по спору о выплате 15 млн грн матери военнослужащего, который умер от инфаркта во время службы.

Военных хотят привлечь к написанию законов в Верховной Раде: нардепам могут предоставить до двух советников-офицеров

Новый законопроект предлагает разрешить отдельным народным депутатам привлекать до двух военнослужащих в качестве военных советников для работы над законодательными инициативами в сфере национальной безопасности и обороны.

Электросамокаты за нарушение ПДД смогут конфисковывать, а пользователей — отправлять на исправительные работы: законопроект

В Украине предлагают ввести новые штрафы: конфискацию электросамокатов и исправительные работы за нарушение ПДД пользователями малого электротранспорта.

Людмилу Салтан, которая просила $4 тысячи за принятие решения, уволили с должности судьи в Одессе

ВСП принял решение об увольнении Людмилы Салтан с должности судьи Киевского районного суда города Одессы.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]