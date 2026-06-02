Военнослужащему не начислили выплаты за ранение: что делать и куда обращаться
Ранение, полученное при защите Украины, дает военнослужащему право не только на лечение и реабилитацию, но и на ряд денежных выплат и социальных гарантий. Однако на практике защитники нередко сталкиваются с задержками начислений или полным отказом в выплатах из-за отсутствия документов, ошибок в оформлении заключений военно-врачебных комиссий или бездействия должностных лиц. В таких случаях важно знать, какие выплаты предусмотрены законодательством, какие документы необходимо подать и куда обращаться для защиты своих прав.
Какие выплаты положены военнослужащему после ранения
В случае ранения, связанного с защитой Родины, военнослужащий имеет право на:
- денежное обеспечение по последней занимаемой должности;
- дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен в месяц за период пребывания на стационарном лечении, в том числе за границей (но не более одного года), получения медицинской и реабилитационной помощи, а также за время отпуска для лечения после тяжелого ранения;
- единовременную денежную помощь от государства в случае установления инвалидности вследствие ранения, размер которой зависит от группы инвалидности;
- материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов.
Куда обращаться для оформления выплат за ранение
Действующим военнослужащим по вопросам оформления выплат следует обращаться к командованию своей воинской части. Уволенные со службы военнослужащие могут подать соответствующие документы в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту жительства.
Какие документы нужны для получения выплат
Для назначения выплат необходимы:
- первичная медицинская карта (форма №100);
- выписка из решения экспертной команды по результатам оценки функционального состояния человека;
- заключения военно-врачебной комиссии;
- справка об обстоятельствах ранения.
Почему могут отказать в выплатах за ранение
Основаниями для отказа в выплатах могут быть:
- отсутствие справки об обстоятельствах травмы;
- отсутствие медицинских документов о пребывании на стационарном лечении;
- расхождения в обстоятельствах получения ранения;
- неправильная формулировка в заключении ВВК, когда вместо причинно-следственной связи «связано с защитой Родины» указано только «во время прохождения военной службы»;
- предоставление отпуска для лечения в связи с травмой средней или легкой степени тяжести вместо тяжелой.
Кроме того, причиной задержки или отсутствия выплат может стать служебная халатность командира воинской части, в частности несвоевременное направление документов в финансовое подразделение.
Что делать, если выплаты за ранение не начисляют
Если командир не выдает справку об обстоятельствах ранения, военнослужащему рекомендуется подать рапорт о ее получении. В случае бездействия можно обратиться с жалобой в штаб оперативного командования или в Военную службу правопорядка, а также обжаловать действия командира в суде.
Если в заключении ВВК не указана причинно-следственная связь с защитой Родины, решение комиссии можно обжаловать в вышестоящей ВВК.
В случае, если воинская часть не начисляет положенные средства, следует подать рапорт командиру. Если проблема не будет решена, военнослужащий может обратиться на горячую линию Министерства обороны по телефонам 1512 или 0-800-500-442.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.