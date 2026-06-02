6 лет тюрьмы за серию краж в Николаеве — рецидивист ограбил дом и автомобиль

Мужчина уже имел судимости, однако вновь проник в дом и автомобиль, похитив имущество на сумму свыше 20 тысяч гривен.

В Центральном районном суде г. Николаева вынесен приговор 40-летнему жителю города, обвиняемому в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 185 УК Украины. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Обстоятельства дела

Судом установлено, что в апреле 2024 года мужчина перелез через забор домовладения по ул. 1-я Экипажная в Николаеве, взломал замок входной двери и проник в дом.

Оттуда он похитил два телевизора, кофемолку, блендер и другую бытовую электронику на сумму около 11 тысяч гривен.

Через несколько месяцев, находясь на ул. Аркасовская, он увидел припаркованный автомобиль «ЗАЗ». Мужчина разбил стекло заднего левого окна и похитил из машины строительные электроинструменты на сумму более 11 тысяч гривен.

Обвиняемый в ходе рассмотрения признал себя виновным, не возражал против перечня и стоимости похищенных вещей, уверял суд, что осуждает свое противоправное поведение.

Что решил суд

По результатам рассмотрения, суд постановил признать мужчину виновным и назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Кроме того, с него будет взыскано 16 660 гривен расходов на проведение экспертиз и 11 038 гривен возмещения имущественного ущерба, причиненного потерпевшему.

