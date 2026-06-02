6 років в’язниці за серію крадіжок у Миколаєві – рецидивіст обікрав будинок і автомобіль

Чоловік уже мав судимості, однак знову проник у будинок і автомобіль, викравши майно на понад 20 тисяч гривень.

У Центральному районному суді м. Миколаєва ухвалено вирок 40-річному мешканцю міста, обвинуваченому у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185 КК України. Чоловік раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

Обставини справи

Судом встановлено, що у квітні 2024 року, чоловік переліз через паркан домоволодіння по вул. 1-ша Екіпажна в Миколаєві, зламав замок вхідних двререй та пройшов до будинку.

Звідти він викрав два телевізори, кавомолку, блендер та іншу побутову електроніку на суму близько 11 тисяч гривень.

За кілька місяців, перебуваючі на вул.Аркасівська він побачив припаркований автомобіль "ЗАЗ". Чоловік розбив скло заднього лівого вікна та викрав з автівки будівельні електроінструменти на суму понад 11 тисяч гривень.

Обвинувачений у ході розгляду визнав себе винуватим, не заперечував проти переліку і вартості викрадених речей, запевняв суд, що засуджує свою протиправну поведінку.

Що вирішив суд

За результатами розгляду, суд ухвалив визнати чоловіка винуватим та призначити йому покарання у виді 6 років позбавлення волі.

Окрім цього, з нього буде стягнуто 16 660 гривень витрат на проведення експертиз та 11 038 гривень відшкодування майнової шкоди, завданої потерпілому.

