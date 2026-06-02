Жінка стверджувала, що колишній чоловік викрав синів і вивіз до Молдови, проте суд не побачив підстав для заборони спілкування батька з дітьми

Позов відхилено через відсутність доказів домашнього насильства та наявність сімейного спору.

До Приморського районного суду м. Одеси 4 травня 2026 року надійшла заява матері про видачу обмежувального припису щодо батька їхніх спільних дітей.

Обставини справи № 522/7724/26

Заявниця обґрунтовувала вимоги тим, що під час відпочинку в Турецькій Республіці передала двох малолітніх синів на прогулянку з батьком, після чого батько вивіз дітей до Республіки Молдова. Внаслідок взаємодії з компетентними органами Республіки Молдова вдалося повернути молодшого сина, який наразі проживає з матір’ю в Україні. Старший син залишився із батьком, який повністю ізолював його від матері та брата.

Заявниця вказувала, що до операції з вивезення дітей причетна громадська організація «Батько має право». Лідер цієї організації здійснював психологічний тиск на заявницю, переконуючи, що старший син має проживати з батьком. Батько дітей через телефон лідера громадської організації погрожував повторним викраденням молодшого сина. Також заявниця стверджувала, що батько та його представник здійснювали тиск на суд під час розгляду справи про визначення місця проживання дітей.

Між батьками існує спір щодо місця проживання дітей, який розглядається в судовому порядку. Заявниця просила суд на шість місяців заборонити батьку наближатися на визначену відстань до неї та молодшого сина, до місця їхнього проживання, місця навчання дитини, а також заборонити будь-яке спілкування з ними.

Батько дітей у запереченнях на заяву просив відмовити в її задоволенні, вказуючи, що заявниця намагається отримати процесуальну перевагу в інших справах щодо дітей, а доказів вчинення домашнього насильства не надала.

Що вирішив суд

У задоволенні заяви матері, за участі заінтересованої особи — батька, про видачу обмежувального припису відмовити.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Одеського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення, згідно ч.1 ст. 354 ЦПК України.

