Одно нарушение — выговор, следующее — увольнение: для госслужащих предлагают новую систему наказаний

18:30, 2 июня 2026
Законопроект предлагает внедрить четкую систему наказаний для госслужащих — от замечания до потери должности.
Комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации поддержал концепцию масштабного обновления правил государственной службы, которое должно сделать дисциплинарные процедуры более понятными, а взаимодействие государственных органов с работниками — более современным и цифровизированным.

Проект закона предлагает не только пересмотреть механизмы привлечения госслужащих к ответственности, но и урегулировать ряд практических вопросов прохождения службы — от электронной переписки и рассмотрения жалоб до профессионального обучения и работы дисциплинарных комиссий.

Предлагаемые изменения должны устранить пробелы, которые годами накапливались в законодательстве о государственной службе, и повысить доверие граждан к государственным институтам.

Комитет рассмотрел законопроект №15190 «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной службе» относительно урегулирования отдельных вопросов прохождения государственной службы и усовершенствования порядка дисциплинарного производства».

Члены комитета пришли к выводу, что документ может способствовать повышению доверия граждан к органам власти и обеспечению более эффективной дисциплинарной практики в отношении государственных служащих, однако рекомендовали учесть высказанные замечания и предложения.

Законопроект подготовлен Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы. Его целью является обновление порядка прохождения государственной службы, устранение устаревших норм, уточнение дисциплинарных процедур и усиление ответственности за повторные дисциплинарные проступки.

Какие изменения в дисциплинарной ответственности госслужащих предлагает законопроект

Среди ключевых новаций документа — внедрение более четкой системы дисциплинарных взысканий. Предлагается закрепить четыре вида дисциплинарной ответственности: замечание, выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии и увольнение с должности государственной службы.

При этом законопроект предусматривает механизм постепенного усиления ответственности в случае повторного совершения аналогичного дисциплинарного проступка в течение срока действия предыдущего взыскания. В таком случае к государственному служащему может быть применено более строгое дисциплинарное взыскание — от выговора до предупреждения о неполном служебном соответствии или увольнения.

Отдельно предлагается отнести к дисциплинарным проступкам случаи, когда государственный служащий признан виновным в совершении коррупционного правонарушения или правонарушения, связанного с коррупцией, если суд не применил к нему запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. За такие нарушения может применяться предупреждение о неполном служебном соответствии, а в случае повторности в течение года — увольнение.

Как изменится порядок дисциплинарного производства в отношении государственных служащих

Документ также детализирует порядок дисциплинарного производства. Предусматривается, что дисциплинарные комиссии в отношении государственных служащих категорий «Б» и «В» будут создаваться в каждом государственном органе, а для руководителей государственной службы и их заместителей — в государственном органе более высокого уровня. В состав комиссии должны входить представитель кадровой службы, юрист и представитель профсоюза либо представитель государственных служащих.

Законопроект устанавливает, что срок дисциплинарного производства будет определяться решением о его открытии, а порядок проведения таких производств будет утверждать Кабинет Министров.

Перед наложением дисциплинарного взыскания государственный служащий будет иметь право предоставить письменные объяснения относительно обстоятельств дела. В то же время отказ от предоставления объяснений не будет препятствовать рассмотрению дисциплинарного производства и принятию решения.

Также предлагается уточнить правила отстранения государственного служащего от исполнения должностных обязанностей во время дисциплинарного производства. Продолжительность такого отстранения не сможет превышать срок проведения самого дисциплинарного производства.

Электронная почта и уведомления: как госслужащих будут информировать о решениях

Существенные изменения касаются и коммуникации между государственным органом и служащим. Законопроект позволяет официально доводить до сведения государственных служащих документы и информацию не только путем личного вручения или почтового отправления, но и с помощью электронных коммуникаций.

Для этого госслужащие будут обязаны сообщать кадровым подразделениям свои электронные адреса и другие контактные данные. Направлять документы можно будет на электронную почту или через иные электронные средства связи, определенные законодательством.

Что изменится в профессиональном обучении государственных служащих

Помимо дисциплинарных вопросов, документ обновляет подходы к профессиональному обучению государственных служащих. Предусматривается, что обучение, в том числе за рубежом, может финансироваться не только из государственного бюджета, но и из других не запрещенных законом источников.

Потребности в обучении будут определяться совместно непосредственным руководителем и самим государственным служащим с учетом результатов оценки служебной деятельности.

Также предлагается внедрить индивидуальные программы профессионального развития государственных служащих. Их выполнение будет учитываться при оценке результатов служебной деятельности.

Зачем предлагают изменить закон о государственной службе

В пояснительной записке отмечается, что законопроект призван устранить правовые пробелы и устаревшие положения законодательства о государственной службе, которые были выявлены во время его практического применения.

Среди прочего, предлагается исключить нормы, утратившие актуальность после реформ государственного управления и изменений в законодательстве об образовании, а также уточнить терминологию и процедуры для обеспечения единого подхода к прохождению государственной службы.

Авторы документа подчеркивают, что реализация предлагаемых изменений не потребует дополнительных расходов из государственного или местных бюджетов.

Каких результатов ожидают от законопроекта №15190

По оценке НАГС, принятие законопроекта должно обеспечить более четкие и понятные правила прохождения государственной службы, усовершенствовать дисциплинарные процедуры и способствовать соблюдению принципов государственной службы.

В ведомстве считают, что изменения будут способствовать повышению уровня доверия граждан к органам государственной власти, обеспечат более эффективное применение дисциплинарных механизмов и устранят пробелы, возникшие во время практического применения действующего законодательства.

Судебно-юридическая газета

