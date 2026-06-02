Какие документы доступны в «Дії» и какую юридическую силу они имеют — разъяснение миграционной службы

В мобильном приложении «Дія» в настоящее время доступен обширный перечень цифровых документов, которые можно использовать вместо бумажных или пластиковых аналогов. Об этом напоминает Миграционная служба Днепропетровской области.

Какие документы доступны в «Дії»

В приложении можно сгенерировать и использовать следующие цифровые документы:

паспорт гражданина Украины в форме ID-карты;

«єДокумент» (на период действия военного положения);

биометрический заграничный паспорт;

карточка налогоплательщика (РНОКПП);

водительское удостоверение;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

страховой полис транспортного средства;

студенческий билет;

справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ);

свидетельство о рождении ребенка;

пенсионное удостоверение;

вид на жительство для иностранцев;

документы об образовании, в частности дипломы, аттестаты и свидетельства.

Особенности загранпаспортов

В миграционной службе уточняют, что в «Дії» доступен не только биометрический загранпаспорт, но и небиометрический документ, если он был выдан после 2015 года.

Юридическая сила цифровых документов

В ведомстве отмечают, что цифровые документы в «Дії» имеют такую же юридическую силу, как и их пластиковые или бумажные аналоги. Это закреплено действующими нормативно-правовыми актами Украины.

