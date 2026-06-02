Какие документы доступны в «Дії» и какую юридическую силу они имеют — разъяснение миграционной службы

18:26, 2 июня 2026
В приложении доступен широкий перечень цифровых документов, которые приравниваются к бумажным и пластиковым.
В мобильном приложении «Дія» в настоящее время доступен обширный перечень цифровых документов, которые можно использовать вместо бумажных или пластиковых аналогов. Об этом напоминает Миграционная служба Днепропетровской области.

Какие документы доступны в «Дії»

В приложении можно сгенерировать и использовать следующие цифровые документы:

  • паспорт гражданина Украины в форме ID-карты;
  • «єДокумент» (на период действия военного положения);
  • биометрический заграничный паспорт;
  • карточка налогоплательщика (РНОКПП);
  • водительское удостоверение;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • страховой полис транспортного средства;
  • студенческий билет;
  • справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ);
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • пенсионное удостоверение;
  • вид на жительство для иностранцев;
  • документы об образовании, в частности дипломы, аттестаты и свидетельства.

Особенности загранпаспортов

В миграционной службе уточняют, что в «Дії» доступен не только биометрический загранпаспорт, но и небиометрический документ, если он был выдан после 2015 года.

Юридическая сила цифровых документов

В ведомстве отмечают, что цифровые документы в «Дії» имеют такую же юридическую силу, как и их пластиковые или бумажные аналоги. Это закреплено действующими нормативно-правовыми актами Украины.







