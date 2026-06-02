Какие документы доступны в «Дії» и какую юридическую силу они имеют — разъяснение миграционной службы
В мобильном приложении «Дія» в настоящее время доступен обширный перечень цифровых документов, которые можно использовать вместо бумажных или пластиковых аналогов. Об этом напоминает Миграционная служба Днепропетровской области.
Какие документы доступны в «Дії»
В приложении можно сгенерировать и использовать следующие цифровые документы:
- паспорт гражданина Украины в форме ID-карты;
- «єДокумент» (на период действия военного положения);
- биометрический заграничный паспорт;
- карточка налогоплательщика (РНОКПП);
- водительское удостоверение;
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- страховой полис транспортного средства;
- студенческий билет;
- справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ);
- свидетельство о рождении ребенка;
- пенсионное удостоверение;
- вид на жительство для иностранцев;
- документы об образовании, в частности дипломы, аттестаты и свидетельства.
Особенности загранпаспортов
В миграционной службе уточняют, что в «Дії» доступен не только биометрический загранпаспорт, но и небиометрический документ, если он был выдан после 2015 года.
Юридическая сила цифровых документов
В ведомстве отмечают, что цифровые документы в «Дії» имеют такую же юридическую силу, как и их пластиковые или бумажные аналоги. Это закреплено действующими нормативно-правовыми актами Украины.
