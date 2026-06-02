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Чи може роботодавець звільнити працівника за «невідповідність» посаді: відповідь Держпраці

23:48, 2 червня 2026
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У Держпраці нагадали, звільнення за невідповідність посаді передбачено пунктом 2 частини першої статті 40 КЗпП України.
Чи може роботодавець звільнити працівника за «невідповідність» посаді: відповідь Держпраці
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Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці пояснило, чи може роботодавець звільнити працівника за «невідповідність» посаді.

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«Так, роботодавець має право звільнити працівника за невідповідність займаній посаді, але тільки за певних умов, передбачених законодавством», - заявили у відомстві.

Там нагадали, звільнення за невідповідність посаді передбачено пунктом 2 частини першої статті 40 КЗпП України. Це означає, що невідповідність кваліфікації працівника займаній посаді або виконуваній роботі може бути підставою для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.

Якщо невідповідність виявлена протягом строку випробування, роботодавець може звільнити працівника, попереджаючи його про це письмово за три дні. Період випробування не може перевищувати 3 місяців, та 6 місяців у разі погодження з профспілкою, зазначили у Держпраці.

«У разі, якщо виявлена невідповідність працівника займаній посаді не пов'язана з недостатньою кваліфікацією, звільнення за цією підставою буде неправомірним.

Роботодавець має письмово повідомити працівника про звільнення, зазначивши підставу звільнення та пункт КЗпП», - додали у відомстві.

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звільнення Держпраці

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