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Около трети работников на дистанционке сталкиваются с кибермоббингом

22:18, 2 июня 2026
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Работники каких сфер находятся в зоне риска моббинга на работе.
Около трети работников на дистанционке сталкиваются с кибермоббингом
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Моббинг, или систематическая психологическая травля работников на рабочем месте, чаще всего возникает в сферах с жесткой иерархией и высоким уровнем стресса.

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В Гоструде подчеркивают, что моббинг чаще всего возникает в коллективах, где преобладает авторитарный стиль управления, отсутствуют четкая коммуникация и распределение обязанностей, существует высокая конкуренция за ресурсы или должности, а руководство не реагирует на мелкие конфликты, позволяя им перерастать в систематическую травлю.

По данным ведомства, наиболее распространенным моббинг является в сфере образования и медицины, где работники трудятся в условиях значительной эмоциональной нагрузки и традиционно иерархической структуры управления.

Также к группе риска относятся сфера услуг и ритейл. Быстрый темп работы и постоянное взаимодействие с клиентами и коллегами нередко становятся почвой для конфликтов.

В Гоструде отмечают, что случаи моббинга часто фиксируются и в государственном секторе. Учреждения с бюрократической структурой чаще становятся местом проявления психологического давления со стороны руководства.

Отдельное внимание обращают на кибермоббинг во время дистанционной работы. Около 32% работников, работающих удаленно, сталкиваются с травлей через цифровые каналы коммуникации — мессенджеры, электронную почту или видеоконференции.

Отметим, что моббинг в трудовом коллективе — это не просто конфликт между работниками или напряженная атмосфера на работе. Речь идет о систематическом психологическом унижении, давлении, травле или создании невыносимых условий труда, которые могут влиять не только на профессиональную деятельность человека, но и на его психическое и физическое состояние.

В случае если работник стал жертвой моббинга, рекомендуется действовать последовательно и прежде всего начать со сбора доказательств.

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