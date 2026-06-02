Во Львове задержали мужчину, который во время побега достал нож и ранил им военнослужащего ТЦК

29-летнему львовянину предъявлено подозрение, следствие инкриминирует ему нападение на должностное лицо при исполнении служебных обязанностей.

Правоохранители задержали 29-летнего жителя Львова, которого подозревают в нападении с ножом на военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки, произошедшем несколько дней назад в городе. Об этом сообщили полиция Львовской области и Львовская областная прокуратура.

По данным следствия, 29 мая около 12:10 на улице Хвылевого в Шевченковском районе Львова во время мероприятий оповещения группа военнослужащих ТЦК и СП вместе с полицейскими выполняла служебные обязанности по информированию населения о мобилизационных мероприятиях.

В это время местный житель, увидев группу оповещения, начал убегать. После того как его догнали, он достал нож и ударил им одного из военнослужащих в плечо. После нападения мужчина скрылся. Пострадавшего, 36-летнего военного, доставили в медицинское учреждение, где врачи диагностировали резаную рану плеча.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого и его местонахождение. 29-летнего львовянина задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в квартире его родственницы, где он скрывался.

Следователи отдела полиции № 1 Львовского районного управления полиции № 1 под процессуальным руководством Галицкой окружной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении по части 2 статьи 350 Уголовного кодекса Украины — угроза или насилие в отношении должностного лица в связи с исполнением служебных обязанностей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Досудебное расследование продолжается.

