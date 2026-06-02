На Хмельнитчине апелляционный суд подтвердил приговор по делу о ДТП, в котором погибла 82-летняя пешеход

Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции виновнику дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла 82-летняя жительница Каменца-Подольского. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

ДТП произошло 28 сентября 2022 года в Каменце-Подольском. Водитель автомобиля Volkswagen Golf не заметил женщину, которая переходила проезжую часть улицы Героев Небесной Сотни, ведя позади себя тележку, и задел ее левым зеркалом. От удара пешеход потеряла равновесие, споткнулась о тележку и упала на асфальт. Через несколько дней она умерла в больнице от полученной тяжелой травмы головы.

Каменец-Подольский горрайонный суд Хмельницкой области признал водителя виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшей, и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок. Также суд взыскал в пользу двух потерпевших в общей сложности 922 тыс. грн морального вреда.

В апелляционной жалобе обвиняемый просил отменить приговор и закрыть уголовное производство в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения. Он ссылался на недоказанность вины, ненадлежащую оценку доказательств судом и существенные нарушения требований уголовного процессуального закона.

Приговор обжаловал и представитель потерпевших, который просил усилить наказание виновнику аварии до 8 лет лишения свободы. По его мнению, суд первой инстанции не учел тяжесть преступления, последствия в виде смерти потерпевшей и отношение обвиняемого к содеянному.

По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей отклонила обе апелляционные жалобы и оставила приговор без изменений.

Апелляционный суд, в частности, признал необоснованными доводы обвиняемого о том, что суд первой инстанции ненадлежащим образом оценил выводы экспертиз и пояснения экспертов. Коллегия судей обратила внимание, что согласно результатам проведенных экспертиз водитель имел техническую возможность избежать наезда путем своевременного торможения, то есть надлежащего выполнения требований пункта 12.3 Правил дорожного движения Украины.

Коллегия судей согласилась и с назначенным наказанием в минимальных пределах санкции ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Она отметила, что суд первой инстанции учел преклонный возраст обвиняемого, отсутствие у него судимостей, его отношение к содеянному, последствия ДТП в виде гибели пешехода, а также то, что сама потерпевшая также нарушила правила дорожного движения.

Доводы представителя потерпевших о том, что суд не учел совершение преступления в отношении лица преклонного возраста как обстоятельство, отягчающее наказание, апелляционный суд признал необоснованными:

«Обвиняемый совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 286 УК, которое характеризуется таким обязательным юридическим признаком, как неосторожная форма вины. При указанных обстоятельствах гибель лица преклонного возраста в результате ДТП не охватывалась и не могла охватываться умыслом обвиняемого, а потому правовые основания для учета предусмотренного п. 6 ч. 1 ст. 67 УК обстоятельства, отягчающего наказание, отсутствуют».

С полным текстом определения апелляционного суда по делу № 676/1452/23 можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

