У Львові затримали чоловіка, який під час втечі дістав ніж та поранив військового ТЦК

29-річному львів’янину повідомлено про підозру, слідство інкримінує напад на службову особу під час виконання обов’язків.

Правоохоронці затримали 29-річного мешканця Львова, якого підозрюють у нападі з ножем на військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що стався кілька днів тому у місті. Про це повідомили поліція Львівської області та Львівська обласна прокуратура.

За даними слідства, 29 травня близько 12:10 на вулиці Хвильового у Шевченківському районі Львова під час заходів оповіщення група військовослужбовців ТЦК та СП разом із поліцейськими виконувала службові обов’язки щодо інформування населення про мобілізаційні заходи.

У цей час місцевий мешканець, побачивши групу оповіщення, почав тікати. Після того як його наздогнали, він дістав ніж і вдарив ним одного з військовослужбовців у плече. Після нападу чоловік утік. Постраждалого, 36-річного військового, доставили до медичного закладу, де лікарі діагностували різану рану плеча.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу підозрюваного та його місцеперебування. 29-річного львів’янина затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України у квартирі його родички, де він переховувався.

Слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України — погроза або насильство щодо службової особи у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває.

