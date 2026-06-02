Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС уже 15 июня — что известно

Будапешт готов пересмотреть свою позицию по началу переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Украина и Молдова могут уже в ближайшие дни сделать важный шаг на пути к членству в Европейском Союзе. Как сообщает Politico со ссылкой на четырех дипломатов, Венгрия дала сигнал о готовности отказаться от многолетнего блокирования начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

По информации источников, открытие первого переговорного кластера — одного из формальных этапов процесса вступления в Евросоюз — планируют обсудить во время межправительственной конференции в Люксембурге 15 июня.

Поскольку Украина и Молдова подали заявки на вступление в ЕС одновременно, продвижение молдавской заявки напрямую зависит от прогресса Украины. Таким образом, разблокирование переговорного процесса для Киева автоматически откроет путь и для Кишинева, указывает издание.

Руководство Венгрии, по словам дипломатов, в частных переговорах выразило готовность пересмотреть свою позицию после консультаций между украинскими и венгерскими экспертами по вопросам защиты прав венгерского меньшинства в Украине.

В то же время официальный представитель Венгрии отметил, что окончательное решение еще не принято. По его словам, переговоры продолжаются, а окончательной договоренности на данный момент нет.

По данным собеседников Politico, процесс активизировался после визита премьер-министра Венгрии Петера Мадяра в Брюссель, где он провел переговоры с руководством ЕС, в частности относительно разблокирования 16,4 млрд евро замороженных для Венгрии европейских средств.

Ожидается, что до конца текущей недели послы государств-членов ЕС согласуют общую позицию относительно открытия первого переговорного кластера для Украины и Молдовы. Перед этим Киев должен представить планы внутренних реформ и дополнительные шаги в сфере защиты прав национальных меньшинств.

Окончательное решение могут принять во время межправительственной конференции 15 июня.

Для открытия переговорных кластеров необходима единогласная поддержка всех 27 государств-членов Евросоюза. Любая страна ЕС имеет право заблокировать процесс на любом этапе переговоров о вступлении.

