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Близько третини працівників на дистанційці стикаються з кібермобінгом

22:18, 2 червня 2026
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Працівники яких сфер перебувають у зоні ризику мобінгу на роботі.
Близько третини працівників на дистанційці стикаються з кібермобінгом
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Мобінг, або систематичне психологічне цькування працівників на робочому місці, найчастіше виникає у сферах із жорсткою ієрархією та високим рівнем стресу.

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У Держпраці наголошують, що мобінг найчастіше виникає в колективах, де переважає авторитарний стиль управління, відсутня чітка комунікація та розподіл обов’язків, існує висока конкуренція за ресурси чи посади, а керівництво не реагує на дрібні конфлікти, дозволяючи їм переростати у систематичне цькування.

За даними відомства, найбільш поширеним мобінг є у сфері освіти та медицини, де працівники працюють в умовах значного емоційного навантаження та традиційно ієрархічної структури управління.

Також до групи ризику належать сфера послуг і ритейл. Швидкий темп роботи та постійна взаємодія з клієнтами й колегами нерідко стають підґрунтям для конфліктів.

У Держпраці зазначають, що випадки мобінгу часто фіксуються і в державному секторі. Установи з бюрократичною структурою частіше стають місцем прояву психологічного тиску з боку керівництва.

Окрему увагу звертають на кібермобінг під час дистанційної роботи. Близько 32% працівників, які працюють віддалено, стикаються з цькуванням через цифрові канали комунікації — месенджери, електронну пошту або відеоконференції.

Зазначимо, що мобінг у трудовому колективі — це не просто конфлікт між працівниками чи напружена атмосфера на роботі. Йдеться про систематичне психологічне приниження, тиск, цькування або створення нестерпних умов праці, які можуть впливати не лише на професійну діяльність людини, а й на її психічний та фізичний стан.

У разі, якщо працівник став жертвою мобінгу, рекомендують діяти послідовно та насамперед почати зі збору доказів.

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