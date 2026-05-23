Мобінг у трудовому колективі: куди звертатися та як збирати докази

Мобінг на роботі може проявлятися через психологічний тиск, приниження, цькування та дискримінаційне ставлення.

Мобінг у трудовому колективі — це не просто конфлікт між працівниками чи напружена атмосфера на роботі. Йдеться про систематичне психологічне приниження, тиск, цькування або створення нестерпних умов праці, які можуть впливати не лише на професійну діяльність людини, а й на її психічний та фізичний стан.

У разі, якщо працівник став жертвою мобінгу, рекомендують діяти послідовно та насамперед почати зі збору доказів. Варто зберігати скриншоти листування, аудіозаписи розмов, у яких містяться образи чи приниження, а також копії наказів про безпідставне позбавлення премій або інших рішень, які можуть свідчити про тиск чи дискримінаційне ставлення.

Наступним кроком може стати пошук свідків. Якщо колеги бачили прояви цькування та готові підтвердити ці факти, навіть одне таке свідчення може мати важливе значення для захисту прав працівника.

Якщо ситуація дозволяє, далі радять спробувати вирішити проблему всередині підприємства. Для цього можна подати письмову заяву на ім’я вищого керівництва, якщо мобінг відбувається з боку безпосереднього начальника, або звернутися до HR-відділу. У зверненні варто детально описати обставини та послатися на зібрані докази.

Також у Держпраці заявляють, що працівник може звернутися до профспілки, якщо є її членом, адже профспілкові організації мають сприяти захисту трудових прав.

У випадках, коли внутрішні заходи не дали результату або ситуація починає загрожувати здоров’ю чи безпеці працівника, рекомендують звертатися до контролюючих органів для подальшого захисту своїх прав.

