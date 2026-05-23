Володимир Зеленський про північний напрямок: є сигнали від розвідок

Володимир Зеленський зазначив, що спільні військові навчання Росії та Білорусі – сигнал для посилення оборони України.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна буде посилювати північний напрямок.

«Ми дивимось на північ. Зараз, через ті чи інші сигнали від розвідок, нашої розвідки. Я вважаю, що ми маємо бути сильними. Руськім точно нічого не вдасться. Дуже важливо до цього ставитися професійно, мати відповідну кількість військ, засобів, людей і фортифікаційні споруди і кругова оборона», - сказав він.

Український лідер запевнив, що Сили оборони зосереджені не лише на східному та південному напрямках, де тривають бої, а й на північному.

«Ми будемо допомагати з фінансуванням укріплень та збільшувати кількість нашого особового складу на цих напрямках. Ми хочемо, щоб руські та білоруси знали, що їхні ризики в наступальних діях на цьому напрямку – це втрата повністю тієї кількості людей, які прийдуть», – додав Зеленський.

Окремо він зазначив, що спільні військові навчання Росії та Білорусі – сигнал для посилення оборони України. «Це не сигнал, що вони підуть в наступ, але ми не повинні на це дивитись, немов нічого не буде», – пояснив Зеленський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.