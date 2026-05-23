Пенсію можуть повністю зупинити: у яких випадках це законно

У Пенсійному фонді пояснили, коли пенсіонери ризикують залишитись без виплат і як їх можна відновити.

Українське законодавство передбачає низку підстав, за яких пенсійні виплати можуть бути тимчасово припинені або повністю скасовані. Такі рішення мають право ухвалювати органи Пенсійного фонду України або суд — залежно від конкретних обставин.

Відповідні норми закріплені у статті 49 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Коли пенсіонер може втратити виплати

У Пенсійному фонді пояснюють, що перелік підстав для припинення пенсії є чітко визначеним законом. Зокрема, виплати можуть зупинити, якщо буде встановлено, що пенсію оформили на основі недостовірних документів або помилкових даних.

Також нарахування припиняються у випадку постійного проживання особи за межами України, якщо між Україною та країною перебування не укладено міжнародний договір щодо пенсійного забезпечення.

Пенсію можуть перестати виплачувати й за власною заявою громадянина — наприклад, у разі тимчасового чи постійного виїзду за кордон.

Окремо закон передбачає припинення виплат після смерті пенсіонера, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим за рішенням суду. Аналогічні наслідки настають і тоді, коли людині офіційно надають статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин.

Ще одна поширена причина — відсутність руху коштів. Якщо пенсіонер не отримує гроші через банк або поштове відділення понад шість місяців поспіль, виплати можуть заблокувати.

Крім цього, підставою для зупинення пенсії є непроходження обов’язкової фізичної ідентифікації у випадках, коли цього вимагає закон.

Що потрібно для поновлення пенсії

Після усунення причин припинення виплат людина має право подати документи на їх відновлення. Територіальний орган Пенсійного фонду повинен розглянути звернення та ухвалити рішення протягом десяти днів після перевірки всіх обставин.

Для пенсіонерів, які перебувають в Україні, процедура передбачає особисте звернення до сервісного центру ПФУ із паспортом, ідентифікаційним кодом та заявою.

Як відновити виплати українцям за кордоном

Для громадян, які виїхали за межі України через війну, діє окремий механізм. У період воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення вони можуть подати заяву дистанційно — без необхідності повертатися в Україну.

Документи дозволено надсилати поштою до відповідного управління Пенсійного фонду разом із копіями необхідних паперів.

У Пенсійному фонді рекомендують пенсіонерам регулярно користуватися рахунком, не ігнорувати процедуру ідентифікації та своєчасно оновлювати свої дані, щоб уникнути блокування виплат.

