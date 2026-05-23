Погані дороги залишаються частою причиною ДТП: як стягнути компенсацію за пошкоджене авто

Ями на дорогах і далі спричиняють сотні аварій — водіям пояснили, як домогтися відшкодування збитків.

Кількість ДТП, які стаються через неналежний стан доріг, в Україні помітно скоротилася. Водночас окремі регіони й далі залишаються серед лідерів за кількістю таких аварій, а в Києві та на Тернопільщині ситуація навіть погіршилася.

За даними Департаменту патрульної поліції, у 2025 році правоохоронці оформили 332 дорожньо-транспортні пригоди через незадовільний стан доріг. Це майже на третину менше, ніж у 2024 році, коли зафіксували 475 таких аварій — рекордний показник від початку повномасштабної війни.

Для порівняння, попередній антирекорд був у 2021 році: тоді через поганий стан доріг сталося 849 ДТП, йдеться в аналізі Опендатабот

Львівщина, Київ і Тернопільщина — серед антилідерів

Найбільше аварій через ями, пошкоджене покриття чи неналежне утримання вулиць традиційно фіксують на Львівщині. У регіоні цього року сталося 72 такі ДТП. Попри перше місце за кількістю аварій, ситуація там покращилася: за рік показник скоротився на 31%, а якщо порівнювати з 2021 роком — більш ніж удвічі.

Друге місце посідає Київ. У столиці поліція оформила 63 ДТП через порушення правил утримання доріг та вулиць. На відміну від Львівщини, у Києві кількість таких аварій зросла на 17% у порівнянні з минулим роком. Водночас показник усе ще нижчий, ніж до початку повномасштабного вторгнення.

Трійку регіонів із найбільшою кількістю таких ДТП замикає Тернопільщина — 29 аварій. За рік їхня кількість у регіоні зросла на 16%.

Загалом на Львівщину, Київ та Тернопільську область припадає майже половина всіх ДТП через неналежний стан доріг в Україні.

Що робити, якщо авто пошкодилося через яму

Юристи нагадують: якщо автомобіль пошкодився через яму або інші дефекти дорожнього покриття, водій має право вимагати компенсацію збитків. Для цього важливо правильно оформити ДТП та зібрати докази.

Після аварії необхідно зупинити автомобіль, увімкнути аварійну сигналізацію, встановити знак аварійної зупинки та викликати поліцію. До приїзду правоохоронців варто сфотографувати яму або інший дефект дороги, пошкодження автомобіля, дорожні знаки чи їхню відсутність. Також бажано знайти свідків і записати їхні контакти.

Поліція повинна оглянути місце пригоди, скласти схему ДТП та зафіксувати в документах, що причиною аварії став саме неналежний стан дороги. Окрім цього, правоохоронці мають встановити організацію, відповідальну за утримання цієї ділянки дороги, та скласти протокол на відповідальних посадовців за статтею 140 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як домогтися відшкодування збитків

Після оформлення ДТП водію рекомендують звернутися до незалежного оцінювача, який визначить суму збитків і вартість ремонту автомобіля.

Далі протокол поліції, фото, відео та висновок оцінювача потрібно направити організації, що відповідає за утримання дороги, з вимогою компенсувати збитки. Якщо добровільно кошти не відшкодовують, водій може звернутися до суду.

Водночас експерти звертають увагу: компенсацію можуть не присудити, якщо буде встановлено, що сам водій порушив правила дорожнього руху — наприклад, перевищив швидкість або не врахував дорожню обстановку.

