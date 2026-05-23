В Україні хочуть зробити димові сповіщувачі обов’язковими у будинках

В Україні зареєстрували петицію із закликом запровадити обов’язкове встановлення автономних димових сповіщувачів у житлових будинках і квартирах.

В Україні закликають запровадити обов’язкове встановлення автономних димових сповіщувачів у житлових будинках та квартирах. Автор ініціативи наголошує, що такі пристрої можуть врятувати життя під час пожеж і вже довели свою ефективність у країнах Європи.

У тексті звернення зазначається, що поштовхом для створення петиції став реальний випадок загоряння в житловому будинку. За словами автора, саме спрацювання автономного димового сповіщувача допомогло вчасно помітити пожежу, викликати екстрені служби та уникнути жертв.

Автор петиції №41/009955-26еп пропонує внести зміни до державних будівельних норм і зробити встановлення димових сповіщувачів обов’язковим у всіх новобудовах, зокрема у спальнях, коридорах та на шляхах евакуації. Також йдеться про необхідність створення державної програми для встановлення таких пристроїв у вже існуючому житловому фонді, з можливим співфінансуванням для малозабезпечених родин та вразливих категорій населення.

Окрім цього, у петиції пропонують визначити єдині технічні стандарти для димових сповіщувачів відповідно до європейських вимог безпеки та провести загальнонаціональну інформаційну кампанію з пожежної безпеки.

Автор звернення зазначає, що в багатьох європейських країнах, зокрема у Німеччині, встановлення таких пристроїв уже є обов’язковим і допомогло знизити кількість смертей під час пожеж.

