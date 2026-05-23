  1. В Україні

В Україні хочуть зробити димові сповіщувачі обов’язковими у будинках

08:30, 23 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Україні зареєстрували петицію із закликом запровадити обов’язкове встановлення автономних димових сповіщувачів у житлових будинках і квартирах.
В Україні хочуть зробити димові сповіщувачі обов’язковими у будинках
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні закликають запровадити обов’язкове встановлення автономних димових сповіщувачів у житлових будинках та квартирах. Автор ініціативи наголошує, що такі пристрої можуть врятувати життя під час пожеж і вже довели свою ефективність у країнах Європи.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У тексті звернення зазначається, що поштовхом для створення петиції став реальний випадок загоряння в житловому будинку. За словами автора, саме спрацювання автономного димового сповіщувача допомогло вчасно помітити пожежу, викликати екстрені служби та уникнути жертв.

Автор петиції  №41/009955-26еп пропонує внести зміни до державних будівельних норм і зробити встановлення димових сповіщувачів обов’язковим у всіх новобудовах, зокрема у спальнях, коридорах та на шляхах евакуації. Також йдеться про необхідність створення державної програми для встановлення таких пристроїв у вже існуючому житловому фонді, з можливим співфінансуванням для малозабезпечених родин та вразливих категорій населення.

Окрім цього, у петиції пропонують визначити єдині технічні стандарти для димових сповіщувачів відповідно до європейських вимог безпеки та провести загальнонаціональну інформаційну кампанію з пожежної безпеки.

Автор звернення зазначає, що в багатьох європейських країнах, зокрема у Німеччині, встановлення таких пристроїв уже є обов’язковим і допомогло знизити кількість смертей під час пожеж.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна петиція

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Нотаріуси не можуть приймати е-картку платника податків з Дії, попри її запровадження: цифрова процедура досі не врегульована

Попри цифровізацію держпослуг, використання е-картки платника податків у нотаріальних діях досі викликає питання через неузгодженість законодавства.

Недопустимість автоматичного висновку про злочинне походження майна без доведення фактів в практиці ЄСПЛ

Майно не може вважатися злочинним лише через підозри, а держава зобов’язана довести фактичну основу походження майна

В Україні можуть послабити обмеження на виконання судових рішень проти ТЦК під час війни

Під час воєнного стану частина судових рішень в Україні не виконується через зупинення виконавчих дій щодо військових і державних органів.

Рада суддів звернулась до КСУ з проханням терміново розглянути питання щодо обмеження суддівської винагороди

Рада суддів України офіційно звернулася до Конституційного Суду України з вимогою терміново розглянути справи щодо законності бюджетних обмежень, які впливають на фінансову незалежність суддів.

Держмитслужба вводить 20 правил цифрового контролю, які можуть блокувати митні декларації бізнесу

Новий етап цифровізації митниці несе приховані ризики для транзитних термінів.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]