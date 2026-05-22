В Іспанії дворічна дівчинка померла в авто після того, як батько «забув» її дорогою до садка

В іспанському місті Бріон дворічна дівчинка померла після того, як її, ймовірно, випадково залишили у зачиненому автомобілі на кілька годин у сильну спеку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В іспанському місті Бріон сталася трагедія — від теплового удару померла дворічна дитина, яку, за попередніми даними, батько випадково залишив у зачиненому автомобілі, коли пішов на роботу. Про це повідомляє The Guardian.

Інцидент стався 20 травня. Зранку чоловік відвіз старшу дитину до школи, а молодшу доньку мав завезти до дитячого садка. Ймовірно, через телефонну розмову він забув про дитину в салоні авто та вирушив на роботу.

Про зникнення дівчинки стало відомо лише близько 15:00, коли мати прийшла забирати її із садка. Працівники закладу повідомили, що дитину того дня не привозили.

У день трагедії температура повітря в регіоні сягала 38 градусів тепла. Дитину виявили в автомобілі без свідомості. Батьки викликали медиків, однак врятувати дівчинку не вдалося — у лікарні лікарі констатували смерть.

Наразі обставини трагедії з’ясовує поліція. У Бріоні оголосили дводенну жалобу, а 22 травня місцеві жителі вшанують пам’ять дитини хвилиною мовчання.

У міській раді висловили співчуття родині загиблої дівчинки та заявили про підтримку близьких у цей важкий час.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.