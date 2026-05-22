  1. В Україні

В Україні підвищать зарплатний поріг для бронювання працівників — до 26 тисяч гривень

20:48, 22 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кабмін змінює правила бронювання військовозобов’язаних для критично важливих підприємств.
В Україні підвищать зарплатний поріг для бронювання працівників — до 26 тисяч гривень
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін ухвалив постанову, якою змінено правила бронювання військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств. Нововведення передбачають посилення вимог до рівня зарплати, новий порядок обліку працівників-сумісників та перегляд критеріїв критичності підприємств. Про зміни повідомив міністр економіки Олексій Соболєв.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами урядовця, оновлення системи має зробити процедуру бронювання більш прозорою та мінімізувати можливі зловживання.

«Зміни стосуються підприємств, установ і організацій, які визначаються критично важливими для функціонування економіки в умовах воєнного стану», — зазначив Соболєв.

Одним із ключових нововведень стане підвищення вимог до рівня заробітної плати. Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника середня зарплата має становити не менше трьох мінімальних заробітних плат — 25 941 гривню. Для підприємств, розташованих на прифронтових територіях, залишили чинний поріг — 21 600 гривень.

Також змінюється порядок обліку працівників, які працюють за сумісництвом. Якщо працівник уже має відстрочку від призову, його враховуватимуть у квоті бронювання лише за одним місцем роботи. Як уточнив міністр, ця норма почне діяти орієнтовно в середині червня — через 10 днів після набрання постановою чинності.

Крім того, центральні та місцеві органи влади мають протягом місяця переглянути критерії визначення підприємств критично важливими. Оновлені критерії необхідно погодити з Міністерством оборони та Міністерством економіки.

За словами Олексія Соболєва, це потрібно для того, щоб бронювання отримували підприємства, які справді забезпечують стабільну роботу економіки та критичної інфраструктури в умовах воєнного стану.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

уряд Кабінет Міністрів України мобілізація бронювання

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Недопустимість автоматичного висновку про злочинне походження майна без доведення фактів в практиці ЄСПЛ

Майно не може вважатися злочинним лише через підозри, а держава зобов’язана довести фактичну основу походження майна

В Україні можуть послабити обмеження на виконання судових рішень проти ТЦК під час війни

Під час воєнного стану частина судових рішень в Україні не виконується через зупинення виконавчих дій щодо військових і державних органів.

Рада суддів звернулась до КСУ з проханням терміново розглянути питання щодо обмеження суддівської винагороди

Рада суддів України офіційно звернулася до Конституційного Суду України з вимогою терміново розглянути справи щодо законності бюджетних обмежень, які впливають на фінансову незалежність суддів.

Держмитслужба вводить 20 правил цифрового контролю, які можуть блокувати митні декларації бізнесу

Новий етап цифровізації митниці несе приховані ризики для транзитних термінів.

Масова легалізація мігрантів в Іспанії опинилася під загрозою: Верховний суд переходить до розгляду справи

Верховний суд Іспанії сьогодні має вирішити, чи тимчасово призупиняти декрет про масову легалізацію мігрантів, який раніше вже відмовився екстрено блокувати.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]