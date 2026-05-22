В Україні підвищать зарплатний поріг для бронювання працівників — до 26 тисяч гривень

Кабмін змінює правила бронювання військовозобов’язаних для критично важливих підприємств.

Кабмін ухвалив постанову, якою змінено правила бронювання військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств. Нововведення передбачають посилення вимог до рівня зарплати, новий порядок обліку працівників-сумісників та перегляд критеріїв критичності підприємств. Про зміни повідомив міністр економіки Олексій Соболєв.

За словами урядовця, оновлення системи має зробити процедуру бронювання більш прозорою та мінімізувати можливі зловживання.

«Зміни стосуються підприємств, установ і організацій, які визначаються критично важливими для функціонування економіки в умовах воєнного стану», — зазначив Соболєв.

Одним із ключових нововведень стане підвищення вимог до рівня заробітної плати. Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника середня зарплата має становити не менше трьох мінімальних заробітних плат — 25 941 гривню. Для підприємств, розташованих на прифронтових територіях, залишили чинний поріг — 21 600 гривень.

Також змінюється порядок обліку працівників, які працюють за сумісництвом. Якщо працівник уже має відстрочку від призову, його враховуватимуть у квоті бронювання лише за одним місцем роботи. Як уточнив міністр, ця норма почне діяти орієнтовно в середині червня — через 10 днів після набрання постановою чинності.

Крім того, центральні та місцеві органи влади мають протягом місяця переглянути критерії визначення підприємств критично важливими. Оновлені критерії необхідно погодити з Міністерством оборони та Міністерством економіки.

За словами Олексія Соболєва, це потрібно для того, щоб бронювання отримували підприємства, які справді забезпечують стабільну роботу економіки та критичної інфраструктури в умовах воєнного стану.

