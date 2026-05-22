Голова Національної розвідки США Тулсі Габбард подала у відставку

Причиною стала тяжка хвороба її чоловіка — у нього виявили рідкісну форму раку кісток.

Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард оголосила про відставку з адміністрації президента Дональда Трампа. Причиною стало тяжке захворювання її чоловіка — у нього діагностували рідкісну форму раку кісток. Про це повідомляє Fox News.

За даними, Тулсі Габбард повідомила Дональда Трампа про своє рішення під час зустрічі в Овальному кабінеті. Очікується, що її останнім днем на посаді стане 30 червня 2026 року.

У листі про відставку Габбард подякувала президенту США за довіру та можливість очолювати Офіс директора Національної розвідки протягом останніх півтора року.

«На жаль, я змушена подати у відставку з 30 червня 2026 року. Моєму чоловікові Абрахаму нещодавно діагностували надзвичайно рідкісну форму раку кісток», — вказала вона.

За словами Габбард, попереду на її чоловіка чекають «серйозні випробування у найближчі тижні та місяці». Через це вона вирішила залишити державну службу, щоб бути поруч із родиною.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.