  1. У світі

Голова Національної розвідки США Тулсі Габбард подала у відставку

20:30, 22 травня 2026
Причиною стала тяжка хвороба її чоловіка — у нього виявили рідкісну форму раку кісток.
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images
Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард оголосила про відставку з адміністрації президента Дональда Трампа. Причиною стало тяжке захворювання її чоловіка — у нього діагностували рідкісну форму раку кісток. Про це повідомляє Fox News.

За даними, Тулсі Габбард повідомила Дональда Трампа про своє рішення під час зустрічі в Овальному кабінеті. Очікується, що її останнім днем на посаді стане 30 червня 2026 року.

У листі про відставку Габбард подякувала президенту США за довіру та можливість очолювати Офіс директора Національної розвідки протягом останніх півтора року.

«На жаль, я змушена подати у відставку з 30 червня 2026 року. Моєму чоловікові Абрахаму нещодавно діагностували надзвичайно рідкісну форму раку кісток», — вказала вона.

За словами Габбард, попереду на її чоловіка чекають «серйозні випробування у найближчі тижні та місяці». Через це вона вирішила залишити державну службу, щоб бути поруч із родиною.

США

