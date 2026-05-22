Оцифрування трудових книжок – як працівнику контролювати правильність своїх даних

Після цифровізації облік трудового стажу повністю залежить від точності внесення даних роботодавцем у систему ПФУ.

Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради роз’яснила, як діяти працівнику після оцифрування трудової книжки та внесення до неї нових записів про роботу.

Після переведення трудових книжок у цифровий формат працівникам важливо контролювати коректність даних, які роботодавці вносять до електронної системи.

Перевірка даних в електронному кабінеті ПФУ

Після внесення нового запису про трудову діяльність необхідно зайти до електронного кабінету Пенсійного фонду України та перевірити, чи відображається інформація.

Якщо запис відсутній, працівнику слід звернутися до роботодавця для з’ясування причин та підтвердження внесення даних.

Узгодження інформації з роботодавцем

Записи до електронної трудової книжки формуються роботодавцем через електронну систему. У деяких випадках можуть бути потрібні заяви або уточнення від працівника.

Необхідно перевіряти правильність внесених даних: дату прийняття та звільнення, посаду, характер роботи та інші відомості.

Збереження підтверджень

Рекомендується зберігати скріншоти або PDF-витяги з електронного кабінету ПФУ із зафіксованими записами.

Такі матеріали можуть бути доказом у разі розбіжностей при призначенні пенсії або оформленні соціальних виплат.

Дії у разі помилок або відсутності запису

Якщо Пенсійний фонд не відображає оновлену інформацію або виявлено помилку, необхідно:

подати звернення через електронний кабінет ПФУ або особисто до відділення;

додати копії підтвердних документів (накази, заяви, довідки від роботодавця);

дочекатися внесення або коригування даних у системі.

Практичні рекомендації для працівників

Фахівці радять регулярно перевіряти електронну трудову книжку, особливо:

після зміни місця роботи;

після підвищення або переведення;

перед оформленням пенсії чи соціальних виплат.

Також варто зберігати всі документи, що підтверджують трудову діяльність.

У разі виявлення розбіжностей слід оперативно звертатися до роботодавця та Пенсійного фонду, щоб уникнути проблем у майбутньому.

Що змінилося після цифровізації трудових книжок

Раніше працівник мав паперову трудову книжку на руках і міг безпосередньо бачити всі записи з підписами роботодавця.

Після переходу до електронного формату:

дані зберігаються в цифровій системі;

записи вносить роботодавець через електронний кабінет;

працівник бачить оновлення лише після перевірки в системі ПФУ;

контроль за правильністю даних став більш активним.

Помилки або затримки можуть впливати на страховий стаж, пенсію чи соціальні виплати, тому періодична перевірка даних є необхідною.

Водночас щоденний моніторинг не потрібен — достатньо перевіряти записи під час ключових змін у трудовій діяльності або перед оформленням виплат.

