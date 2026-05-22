  В Україні

В Одесі працівник ТЦК налаштував бізнес на військовослужбовцях, які пішли в СЗЧ

20:22, 22 травня 2026
В Одесі викрили співробітника Київського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, якого підозрюють у незаконному заробітку на військовослужбовцях, що самовільно залишили частину.

За даними слідства, на початку 2026 року посадовець почав шукати через знайомих військових, які перебували в розшуку через СЗЧ, та пропонував їм свої «послуги».

За 7,5 тисяч доларів США фігурант обіцяв організувати переведення до іншої військової частини в Одеській області, що мало допомогти уникнути відповідальності за самовільне залишення служби.

Крім того, за версією слідства, він запевняв клієнтів, що може вплинути на рішення військово-лікарської комісії та допомогти оформити непридатність до служби з подальшим виключенням з військового обліку.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 1,5 млн гривень.

