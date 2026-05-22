Рада суддів звернулась до КСУ з проханням терміново розглянути питання щодо обмеження суддівської винагороди

Рада суддів України офіційно звернулася до Конституційного Суду України з вимогою терміново розглянути справи щодо законності бюджетних обмежень, які впливають на фінансову незалежність суддів.

Рада суддів України (РСУ) як виконавчий орган з’їзду суддів на засіданні 22 травня ухвалила відкрите звернення до Конституційного Суду України. Головна вимога — визнати конституційні провадження щодо суддівської винагороди невідкладними.

Це рішення не є епізодичним, а — логічним продовженням стратегії виконання рішень XX чергового з’їзду суддів України та реакцією на системне ігнорування потреб судової гілки влади іншими органами державної влади. Ситуація, що склалася навколо фінансування судової системи, виходить за межі внутрішньоорганізаційного спору та пов’язана з євроінтеграційним курсом України і виконанням Плану для Ukraine Facility.

Ключовою проблемою, яка стала підставою для звернень, є практика встановлення в законах про Державний бюджет України окремого заниженого прожиткового мінімуму для розрахунку посадових окладів суддів.

Відповідно до статті 135 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», базовий розмір посадового окладу судді визначається на основі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого станом на 1 січня відповідного року.

Водночас починаючи з 2021 року, зокрема у бюджетах на 2025–2026 роки, для цих розрахунків застосовується показник 2102 грн, що відповідає рівню 2019 року.

Для порівняння, прогнозований прожитковий мінімум для працездатних осіб на 2026 рік становить 3328 грн.

Правова позиція та конституційні гарантії

Рада суддів України у своєму зверненні посилається на усталену практику Конституційного Суду України, зокрема на понад десять рішень, ухвалених у період з 1999 по 2020 рік, у яких послідовно сформульовано ключові правові позиції щодо гарантій незалежності суддів.

Зокрема, Конституційний Суд наголошував, що гарантії незалежності суддів мають стабільний характер і не можуть довільно змінюватися. Також у рішеннях Суду зазначалося, що питання суддівської винагороди мають регулюватися виключно законом про судоустрій і статус суддів та не можуть змінюватися іншими нормативними актами, зокрема законами про Державний бюджет.

Окремо підкреслювалося, що використання фінансових механізмів для впливу на судову владу є неприпустимим.

Звернення Ради суддів України не проста ініціатива, а необхідність, що узгоджується з позицією Верховного Суду, який системно звертався до Конституційного Суду України з конституційними поданнями щодо положень законів про Державний бюджет останніх років.

Станом на сьогодні ситуація щодо відповідних бюджетних періодів виглядає так:

— щодо бюджетів на 2022–2024 роки відкрито конституційні провадження у Конституційному Суді України;

— справа щодо закону про Державний бюджет на 2025 рік перебуває на розгляді Великої палати Суду з листопада 2025 року;

— щодо бюджету на 2026 рік Пленум Верховного Суду 15 травня 2026 року ухвалив чергове конституційне подання щодо можливих обмежень суддівської винагороди.

Наслідки ігнорування проблеми

Подальше зволікання з вирішенням цього питання веде до низки негативних наслідків. Судді змушені ініціювати індивідуальні спори проти розпорядників коштів, що перевантажує адміністративні суди та створює ризики для звернень до міжнародних судових інституцій.

Відсутність конкурентної винагороди заважає формуванню професійного суддівського корпусу.

Формування бюджету на 2027 рік вже розпочато, і збереження старої методики лише поглибить кризу.

Звернення Ради суддів України — це не просто прохання про підвищення виплат, а вимога відновити конституційний порядок у сфері судоустрою.

