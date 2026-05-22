Київ та область накрила потужна негода: регіон засипало градом, фото і відео

Потужна злива, великий град і шквали накрили Київ та область.

22 травня Київ та Київську область накрила сильна негода — регіон атакували потужна злива, великий град та шквальний вітер. У низці населених пунктів через негоду вже фіксують перебої з електропостачанням.

У столиці та області оголошено жовтий рівень небезпеки. Синоптики попереджають, що до кінця доби очікуються шквали вітру швидкістю 15–20 м/с, сильні опади та град.

Мешканців закликають не залишати автомобілі під деревами, рекламними конструкціями та лініями електропередач через ризик падіння гілок і пошкодження транспорту. Також через сильний вітер можливі аварійні відключення електроенергії та перебої зі зв’язком.

Особливо складна ситуація спостерігається у Софіївській Борщагівці. Вулиці там вкрилися шаром граду. У соцмережах публікують відео, на яких видно, як двори та дороги буквально засипані білими опадами.

Потужний град також накрив місто Вишневе. За словами очевидців, через щільні опади подекуди майже не видно асфальту.

Жителів регіону закликають без нагальної потреби не виходити на вулицю та бути обережними під час пересування містом.

