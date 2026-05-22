  1. Відео
  2. / В Україні

Київ та область накрила потужна негода: регіон засипало градом, фото і відео

18:30, 22 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Потужна злива, великий град і шквали накрили Київ та область.
Київ та область накрила потужна негода: регіон засипало градом, фото і відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

22 травня Київ та Київську область накрила сильна негода — регіон атакували потужна злива, великий град та шквальний вітер. У низці населених пунктів через негоду вже фіксують перебої з електропостачанням.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У столиці та області оголошено жовтий рівень небезпеки. Синоптики попереджають, що до кінця доби очікуються шквали вітру швидкістю 15–20 м/с, сильні опади та град.

Мешканців закликають не залишати автомобілі під деревами, рекламними конструкціями та лініями електропередач через ризик падіння гілок і пошкодження транспорту. Також через сильний вітер можливі аварійні відключення електроенергії та перебої зі зв’язком.

Особливо складна ситуація спостерігається у Софіївській Борщагівці. Вулиці там вкрилися шаром граду. У соцмережах публікують відео, на яких видно, як двори та дороги буквально засипані білими опадами.

Потужний град також накрив місто Вишневе. За словами очевидців, через щільні опади подекуди майже не видно асфальту.

Жителів регіону закликають без нагальної потреби не виходити на вулицю та бути обережними під час пересування містом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ Київська область прогноз погоди погода

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

В Україні можуть послабити обмеження на виконання судових рішень проти ТЦК під час війни

Під час воєнного стану частина судових рішень в Україні не виконується через зупинення виконавчих дій щодо військових і державних органів.

Рада суддів звернулась до КСУ з проханням терміново розглянути питання щодо обмеження суддівської винагороди

Рада суддів України офіційно звернулася до Конституційного Суду України з вимогою терміново розглянути справи щодо законності бюджетних обмежень, які впливають на фінансову незалежність суддів.

Держмитслужба вводить 20 правил цифрового контролю, які можуть блокувати митні декларації бізнесу

Новий етап цифровізації митниці несе приховані ризики для транзитних термінів.

Масова легалізація мігрантів в Іспанії опинилася під загрозою: Верховний суд переходить до розгляду справи

Верховний суд Іспанії сьогодні має вирішити, чи тимчасово призупиняти декрет про масову легалізацію мігрантів, який раніше вже відмовився екстрено блокувати.

ТЦК забрали водія, а авто залишили посеред дороги: інструкція для родичів та власників машин

ТЦК та поліція порушують Конституцію, коли силоміць затримують водіїв без протоколів.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]