Дія.АІ подолав позначку в мільйон користувачів – які держпослуги доступні через чат

17:20, 22 травня 2026
Штучний інтелект допомагає оформлювати державні послуги без пошуку потрібних розділів у меню — достатньо написати запит у чаті.
Першим мільйоном користувачів скористався сервіс Дія.АІ — національний ШІ-агент, інтегрований у застосунок «Дія». За даними розробників, сервіс дозволяє отримувати державні послуги та консультації у форматі звичайного чату без пошуку потрібних розділів у меню.

У «Дії» повідомили, що минулого тижня масштабували роботу Дія.АІ — першого у світі національного ШІ-агента, який надає державні послуги безпосередньо в чаті застосунку. Для отримання сервісу користувачеві достатньо сформулювати свій запит у повідомленні.

Серед можливостей Дія.АІ — оформлення державних послуг через чат. Зокрема, користувачі можуть оплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху, замовляти витяги про місце проживання для себе або дитини, а також відстежувати статус документів.

Крім цього, сервіс працює як персональний навігатор державними послугами. Якщо користувач потребує інформації про вступ до режиму Дія.City, ШІ-помічник надає роз’яснення щодо умов участі, рекомендації та контакти для подання заявок.

Також Дія.АІ консультує щодо соціальної підтримки. Сервіс допомагає дізнатися порядок оформлення виплат для внутрішньо переміщених осіб та надає інформацію про нові цифрові послуги й сервіси.

У «Дії» зазначають, що штучний інтелект дедалі частіше використовується для вирішення повсякденних питань, а інтеграція таких технологій у державні сервіси має спростити взаємодію громадян із державою.

