НАБУ та САП повідомили про підозру екскерівнику Держрезерву

У САП повідомили, що організатора схеми затримали під час спроби перетнути державний кордон.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України повідомили про підозру чотирьом учасникам схеми із заволодіння коштами державного підприємства, що перебуває у сфері управління Державного агентства з управління резервами України.

Серед підозрюваних:

колишній керівник Держрезерву;

ексзаступник директора державного підприємства;

організатор схеми;

пособник — фізична особа.

Як зазначили у САП, їхні дії кваліфікували за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, восени 2022 року особи розробили схему заволодіння коштами, які державне підприємство отримувало за складські послуги.

Схема полягала в наданні складських площ підконтрольним приватним компаніям під виглядом послуг зі зберігання. Посадовці держпідприємства укладали з цими фірмами фіктивні договори та вносили завідомо неправдиві відомості до актів приймання-передачі. Згідно з документами площа орендованих приміщень була значно меншою, ніж використовувалася фактично. Надалі підконтрольні компанії здавали значно більші площі складських приміщень реальному сектору економіки.

За оцінками правоохоронців, через таку схему державному підприємству завдали близько 36 млн грн збитків. Отримані кошти, за версією слідства, переводили в готівку та використовували на власний розсуд.

У САП повідомили, що організатора схеми затримали під час спроби перетнути державний кордон. Суд наразі обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.