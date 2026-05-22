На Волині викрили групу, яка легалізувала та продавала «гуманітарні» авто для ЗСУ з ЄС

Правоохоронці заявляють про організовану групу, яка нібито оформлювала транспорт як гуманітарний вантаж і реалізовувала його через інтернет-платформи.

На Волині викрили організовану групу, яка, за даними слідства, завозила автомобілі з країн ЄС під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України та надалі продавала їх за готівку. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України.

За даними правоохоронців, організатором схеми був керівник громадської організації, який разом зі спільниками підшуковував автомобілі в країнах Європейського Союзу, зокрема в Польщі та країнах Балтії. Надалі, як стверджується, вони виготовляли підроблені документи від благодійних організацій і військових частин та забезпечували ввезення транспорту в Україну через пункти пропуску.

Після ввезення автомобілі оформлювали як гуманітарну допомогу, а також реєстрували на благодійні фонди, щоб уникнути обов’язкових митних платежів — акцизного податку, ввізного мита та ПДВ. Надалі транспортні засоби продавали через онлайн-платформи та соціальні мережі або розбирали на запчастини.

За інформацією поліції, у межах задокументованих епізодів за цією схемою ввезено та продано 55 автомобілів на суму понад 7,4 млн грн. Водночас оперативні дані свідчать, що у 2023–2024 роках фігуранти могли ввезти близько 300 автомобілів, з яких щонайменше 130 були реалізовані. Загальний прибуток від такої діяльності, за попередніми оцінками, перевищує 22 млн грн.

Викриття проводили оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області Нацполіції. Серед учасників групи — мешканці Волинської, Полтавської та Черкаської областей, які є керівниками та членами громадських організацій і благодійних фондів.

На підставі зібраних доказів п’ятьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 201-4 Кримінального кодексу України (контрабанда підакцизних товарів). Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

За інкриміновані дії передбачено до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюють детективи територіального управління БЕБ у Волинській області, процесуальне керівництво — Волинська обласна прокуратура.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в установленому законом порядку та підтверджено обвинувальним вироком суду.

