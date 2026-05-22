Держмитслужба вводить 20 правил цифрового контролю, які можуть блокувати митні декларації бізнесу

Новий етап цифровізації митниці несе приховані ризики для транзитних термінів.

Станом на травень 2026 року цифрова трансформація Державної митної служби України виходить на новий етап, пов’язаний із практичним запуском форматно-логічного контролю (ФЛК) як одного з ключових інструментів автоматизації митного адміністрування.

Згідно з документами Держмитслужби, зокрема листом Департаменту авторизації до Департаменту цифрового розвитку від 18.05.2026, процес впровадження ФЛК переходить із тестово-методологічної у практичну фазу. Впровадження ФЛК означає перехід від вибіркової перевірки декларацій інспектором до повної автоматизованої валідації даних на етапі їх подання.

Запровадження ФЛК передбачає, що програмно-інформаційний комплекс митниці автоматично перевірятиме електронні декларації на предмет:

Відповідності кодів товарів (УКТ ЗЕД) встановленим правилам.

Логічного зв’язку між вагою, вартістю та кількістю одиниць товару.

Наявності необхідних авторизацій та дозволів, що куруються відповідним Департаментом.

Водночас, якщо система не передбачає допусків на технічні помилки, будь-яка помилка може призвести до блокування оформлення без права оперативного виправлення.

Нова система контролю охоплює весь цикл руху товару, розподіляючи 20 алгоритмічних правил між трьома типами документів:

Повідомлення про прибуття товарів (4 правила): Первинний фільтр, що перевіряє правомірність появи вантажу в зоні митного контролю.

Повідомлення про результати розвантаження (12 правил): Найбільш деталізований блок. Така кількість правил свідчить про фокус митниці на боротьбі з маніпуляціями щодо кількості та номенклатури товарів під час їх фізичного розміщення на складах.

Митні декларації (4 правила): Фінальний етап валідації, де перевіряється узгодженість фінансових та дозвільних даних.

Однією з головних перепон для суб’єктів ЗЄД є некоректність даних підписантів КЕП. Система ФЛК автоматично звіряє підпис із реєстрами, а найменша невідповідність ПІБ або посади особи, вказаної в декларації, даним у сертифікаті ключа призводить до миттєвого відхилення документа.

Другий момент — невідповідність авторизаційних ідентифікаторів у графах 30 та 49. Ці графи відповідають за місцезнаходження товарів та склади зберігання. Якщо ідентифікатор суб'єкта, що має авторизацію на використання складу, не збігається з кодом, вказаним у системі ФЛК, декларація не пройде фільтр.

Система ФЛК контролює місце подання декларації. Подання документа не до «домашнього» підрозділу митного оформлення (де суб'єкт стоїть на обліку або має відповідні дозволи) блокується алгоритмом.

Юридично, зупинка декларації на стадії ФЛК не тягне за собою санкцій або штрафів, оскільки декларація вважається такою, що не була прийнята до оформлення. Однак, з точки зору бізнес-процесів, навіть затримка на 2-3 години для виправлення технічної помилки може призвести до перевищення терміну доставки.

Документ передбачає взаємодію двох підрозділів ДМСУ: Департаменту авторизації та ІТ-департаменту. Це свідчить про те, що форматно-логічний контроль буде інтегрований у процеси надання адміністративних послуг та авторизації, наприклад, для статусів АЕО — авторизованих економічних операторів.

Автоматизація контролю стане передумовою для отримання будь-яких спрощень. Якщо система ФЛК не «пропускає» дані підприємства, воно може втратити право на адміністративні пільги.

Згідно з листом № 18/18-02-03/8013, цей контроль стає офіційним інструментом, що впроваджується на рівні відомчої комунікації.

Запровадження форматно-логічного контролю може створити нові правові виклики для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Зокрема, йдеться про потенційні ситуації, коли технічні обмеження або помилки в алгоритмах фактично унеможливлюють подання митної декларації. Будь-яке відхилення у поданих документах блокуватиме їх до реєстрації без права на оперативне виправлення.

Існує і ризик надмірної формалізації процедур, коли технічна логіка системи може домінувати над юридичною суттю митного декларування. У разі надмірно жорстких або помилкових алгоритмів доброчесні компанії можуть зіткнутися з фактичною неможливістю подати декларацію без наявності формального адміністративного рішення посадової особи.

Окремо постає питання правової природи «відмови системи» у прийнятті декларації через ФЛК. Чинне законодавство детально регламентує порядок оскарження рішень посадових осіб митних органів, однак не містить чіткого механізму оскарження автоматизованих алгоритмічних відмов, що генеруються інформаційними системами.

