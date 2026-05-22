Чоловік був виключений з військового обліку ще у 2009 році, але Резерв+ показував інше: що вирішив суд

16:46, 22 травня 2026
ТЦК відмовився змінювати дані в Оберезі без особистої явки чоловіка, хоча той надав заяву та підтвердні документи.
Хмельницький окружний адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність ТЦК, який не вніс до реєстру «Оберіг» інформацію про непридатність чоловіка до військової служби з виключенням з військового обліку. Суд дійшов висновку, що чинне законодавство не передбачає обов’язкової особистої явки для внесення таких змін, якщо особа вже подала заяву та підтвердні документи.

Позивач ще у 2009 році був визнаний непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, що підтверджувалося записом у військовому квитку. Однак у застосунку «Резерв+» він продовжував відображатися як військовозобов’язаний. Після звернення із заявою про актуалізацію даних ТЦК повідомив, що зміни можуть бути внесені лише за умови особистої явки.

Суд підкреслив, що Порядок ведення реєстру «Оберіг» та Порядок оформлення військово-облікових документів передбачають можливість подання заяви як у паперовій, так і в електронній формі. Вимоги про обов’язкове особисте прибуття до ТЦК для внесення таких змін ці нормативні акти не містять.

У результаті суд зобов’язав ТЦК внести до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомості про непридатність позивача до військової служби з виключенням з військового обліку відповідно до даних військового квитка.

Обставини справи №560/2955/25

Позивач звернувся до суду після того, як виявив розбіжності між паперовими військово-обліковими документами та даними в електронному реєстрі «Оберіг», які відображалися через застосунок «Резерв+».

У військовому квитку чоловіка містився запис від 6 жовтня 2009 року про визнання його непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку на підставі статті 74а Розкладу хвороб. Водночас у реєстрі він продовжував значитися військовозобов’язаним.

У жовтні 2024 року чоловік подав до ТЦК заяву з проханням актуалізувати інформацію в реєстрі «Оберіг». Після внесення відповідних змін у «Резерв+» мав відобразитися статус, який відповідає даним військового квитка.

У відповідь ТЦК повідомив, що для внесення таких змін необхідно особисто прибути до центру комплектування.

Позиція суду

Суд детально проаналізував норми Закону «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів», Порядку ведення реєстру «Оберіг» та Порядку оформлення військово-облікових документів.

Суд звернув увагу, що ТЦК є органом ведення Реєстру та здійснює внесення і актуалізацію відомостей. Також громадянин має право подати мотивовану заяву щодо виправлення недостовірних даних, а таке звернення може подаватися як у паперовій, так і в електронній формі.

Окремо суд зазначив, що Порядок №94 та Порядок №559 не містять вимоги про обов’язкову особисту присутність особи для внесення змін до реєстру у випадку виявлення розбіжностей між військовим квитком та даними Реєстру.

Суд наголосив, що після отримання заяви та документів ТЦК мав внести зміни до Реєстру відповідно до наданих підтверджень, а не вимагати додаткової особистої явки.

Крім того, суд звернув увагу, що одним із принципів ведення Реєстру є повнота та актуальність відомостей.

Рішення суду

Суд повністю задовольнив позов.

Хмельницький окружний адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність ТЦК щодо невнесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про визнання позивача непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку.

Суд також зобов’язав внести відповідні зміни до реєстру «Оберіг» згідно з даними військового квитка та стягнув на користь позивача 968,96 грн судового збору.

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

