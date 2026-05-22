Мужчина был исключен с воинского учета еще в 2009 году, но Резерв+ показывал другое: что решил суд

ТЦК отказался изменять данные в Обереге без личной явки мужчины, хотя тот предоставил заявление и подтверждающие документы.

Хмельницкий окружной административный суд признал противоправным бездействие ТЦК, который не внес в реестр «Обериг» информацию о непригодности мужчины к военной службе с исключением с воинского учета. Суд пришел к выводу, что действующее законодательство не предусматривает обязательной личной явки для внесения таких изменений, если лицо уже подало заявление и подтверждающие документы.

Истец еще в 2009 году был признан непригодным к военной службе с исключением с воинского учета, что подтверждалось записью в военном билете. Однако в приложении «Резерв+» он продолжал отображаться как военнообязанный. После обращения с заявлением об актуализации данных ТЦК сообщил, что изменения могут быть внесены только при условии личной явки.

Суд подчеркнул, что Порядок ведения реестра «Обериг» и Порядок оформления военно-учетных документов предусматривают возможность подачи заявления как в бумажной, так и в электронной форме. Требования об обязательном личном прибытии в ТЦК для внесения таких изменений эти нормативные акты не содержат.

В результате суд обязал ТЦК внести в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведения о непригодности истца к военной службе с исключением с воинского учета в соответствии с данными военного билета.

Обстоятельства дела №560/2955/25

Истец обратился в суд после того, как обнаружил расхождения между бумажными военно-учетными документами и данными в электронном реестре «Обериг», которые отображались через приложение «Резерв+».

В военном билете мужчины содержалась запись от 6 октября 2009 года о признании его непригодным к военной службе с исключением с воинского учета на основании статьи 74а Расписания болезней. В то же время в реестре он продолжал числиться военнообязанным.

В октябре 2024 года мужчина подал в ТЦК заявление с просьбой актуализировать информацию в реестре «Обериг». После внесения соответствующих изменений в «Резерв+» должен был отображаться статус, соответствующий данным военного билета.

В ответ ТЦК сообщил, что для внесения таких изменений необходимо лично прибыть в центр комплектования.

Позиция суда

Суд детально проанализировал нормы Закона «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов», Порядка ведения реестра «Обериг» и Порядка оформления военно-учетных документов.

Суд обратил внимание, что ТЦК является органом ведения Реестра и осуществляет внесение и актуализацию сведений. Также гражданин имеет право подать мотивированное заявление относительно исправления недостоверных данных, а такое обращение может подаваться как в бумажной, так и в электронной форме.

Отдельно суд отметил, что Порядок №94 и Порядок №559 не содержат требования об обязательном личном присутствии лица для внесения изменений в реестр в случае выявления расхождений между военным билетом и данными Реестра.

Суд подчеркнул, что после получения заявления и документов ТЦК должен был внести изменения в Реестр в соответствии с предоставленными подтверждениями, а не требовать дополнительной личной явки.

Кроме того, суд обратил внимание, что одним из принципов ведения Реестра является полнота и актуальность сведений.

Решение суда

Суд полностью удовлетворил иск.

Хмельницкий окружной административный суд признал противоправным бездействие ТЦК относительно невнесения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений о признании истца непригодным к военной службе с исключением с воинского учета.

Суд также обязал внести соответствующие изменения в реестр «Обериг» согласно данным военного билета и взыскал в пользу истца 968,96 грн судебного сбора.

