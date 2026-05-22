  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Мужчина был исключен с воинского учета еще в 2009 году, но Резерв+ показывал другое: что решил суд

16:46, 22 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ТЦК отказался изменять данные в Обереге без личной явки мужчины, хотя тот предоставил заявление и подтверждающие документы.
Мужчина был исключен с воинского учета еще в 2009 году, но Резерв+ показывал другое: что решил суд
Фото: SUD.UA
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хмельницкий окружной административный суд признал противоправным бездействие ТЦК, который не внес в реестр «Обериг» информацию о непригодности мужчины к военной службе с исключением с воинского учета. Суд пришел к выводу, что действующее законодательство не предусматривает обязательной личной явки для внесения таких изменений, если лицо уже подало заявление и подтверждающие документы.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Истец еще в 2009 году был признан непригодным к военной службе с исключением с воинского учета, что подтверждалось записью в военном билете. Однако в приложении «Резерв+» он продолжал отображаться как военнообязанный. После обращения с заявлением об актуализации данных ТЦК сообщил, что изменения могут быть внесены только при условии личной явки.

Суд подчеркнул, что Порядок ведения реестра «Обериг» и Порядок оформления военно-учетных документов предусматривают возможность подачи заявления как в бумажной, так и в электронной форме. Требования об обязательном личном прибытии в ТЦК для внесения таких изменений эти нормативные акты не содержат.

В результате суд обязал ТЦК внести в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведения о непригодности истца к военной службе с исключением с воинского учета в соответствии с данными военного билета.

Обстоятельства дела №560/2955/25

Истец обратился в суд после того, как обнаружил расхождения между бумажными военно-учетными документами и данными в электронном реестре «Обериг», которые отображались через приложение «Резерв+».

В военном билете мужчины содержалась запись от 6 октября 2009 года о признании его непригодным к военной службе с исключением с воинского учета на основании статьи 74а Расписания болезней. В то же время в реестре он продолжал числиться военнообязанным.

В октябре 2024 года мужчина подал в ТЦК заявление с просьбой актуализировать информацию в реестре «Обериг». После внесения соответствующих изменений в «Резерв+» должен был отображаться статус, соответствующий данным военного билета.

В ответ ТЦК сообщил, что для внесения таких изменений необходимо лично прибыть в центр комплектования.

Позиция суда

Суд детально проанализировал нормы Закона «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов», Порядка ведения реестра «Обериг» и Порядка оформления военно-учетных документов.

Суд обратил внимание, что ТЦК является органом ведения Реестра и осуществляет внесение и актуализацию сведений. Также гражданин имеет право подать мотивированное заявление относительно исправления недостоверных данных, а такое обращение может подаваться как в бумажной, так и в электронной форме.

Отдельно суд отметил, что Порядок №94 и Порядок №559 не содержат требования об обязательном личном присутствии лица для внесения изменений в реестр в случае выявления расхождений между военным билетом и данными Реестра.

Суд подчеркнул, что после получения заявления и документов ТЦК должен был внести изменения в Реестр в соответствии с предоставленными подтверждениями, а не требовать дополнительной личной явки.

Кроме того, суд обратил внимание, что одним из принципов ведения Реестра является полнота и актуальность сведений.

Решение суда

Суд полностью удовлетворил иск.

Хмельницкий окружной административный суд признал противоправным бездействие ТЦК относительно невнесения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений о признании истца непригодным к военной службе с исключением с воинского учета.

Суд также обязал внести соответствующие изменения в реестр «Обериг» согласно данным военного билета и взыскал в пользу истца 968,96 грн судебного сбора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья судебная практика мобилизация Резерв+ военнообязанный воинский учет Оберег

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Совет судей обратился в КСУ с просьбой срочно рассмотреть вопрос об ограничении судейского вознаграждения

Совет судей Украины официально обратился в Конституционный Суд Украины с требованием срочно рассмотреть дела касательно законности бюджетных ограничений, влияющих на финансовую независимость судей.

Гостаможслужба вводит 20 правил цифрового контроля, которые могут блокировать таможенные декларации бизнеса

Новый этап цифровизации таможни несет скрытые риски для транзитных сроков.

Массовая легализация мигрантов в Испании оказалась под угрозой: Верховный суд переходит к рассмотрению дела

Верховный суд Испании сегодня должен решить, следует ли временно приостанавливать декрет о массовой легализации мигрантов, который ранее уже отказался экстренно блокировать.

ТЦК забрали водителя, а авто оставили посреди дороги: инструкция для родственников и владельцев машин

ТЦК и полиция нарушают Конституцию, когда силой задерживают водителей без протоколов.

Полиции откроют доступ ко всем данным об имуществе и активах украинцев в государственных реестрах

Новый законопроект предлагает предоставить полиции доступ к государственным реестрам для выявления необоснованных активов.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]