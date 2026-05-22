В Верховном Суде заявили, что некоторые судьи пытаются избегать рассмотрения сложных дел

16:19, 22 мая 2026
В ВС говорят, что отдельные судьи используют самоотвод для избежания сложных дел.
В Верховном Суде заявили, что некоторые судьи пытаются избегать рассмотрения сложных дел
В Верховном Суде отмечают, что несмотря на то, что требования к беспристрастности изучает каждый студент юридического факультета, на практике судьи ежедневно сталкиваются с новыми вызовами: развиваются общественные отношения, повышается уровень осведомленности сторон о нормах права, и они начинают в определенной мере злоупотреблять своими процессуальными правами. Одним из таких злоупотреблений является заявление необоснованных отводов.

В то же время существует и обратная проблема: в отдельных случаях сами судьи пытаются заявить самоотвод, чтобы избежать рассмотрения сложных дел.

В Верховном Суде отмечают, что это может свидетельствовать о недостаточном уровне ответственности такого судьи и его правовой культуры.

В ВС отмечают, что от заявления необоснованных отводов страдают прежде всего суды первой и апелляционной инстанций. Но если в суде первой инстанции заявлен отвод всем судьям, дело может быть передано на рассмотрение другого суда. У Верховного Суда такой возможности нет.

«На первый взгляд, заявление отвода всем судьям кассационного суда выглядит невозможным. Однако в прошлом году произошла ситуация, когда сторона сначала заявила отвод судье-докладчику по делу, затем судье, который рассматривал этот отвод, и так далее. В итоге отводы были заявлены большинству состава суда. В результате действия стороны были квалифицированы как злоупотребление правом и она была привлечена к ответственности в виде штрафа», — пояснили в ВС.

В этом контексте особенно ценна практика ЕСПЧ, в частности относительно повторного участия судей в рассмотрении дела после его направления на новое рассмотрение, поскольку практика ЕСПЧ показывает, что необходимо также анализировать содержание данных рекомендаций и их возможное влияние на объективность дальнейшего рассмотрения.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, почему идеально сформулированные европейские рекомендации по отводу и самоотводу судей разбиваются о практику Высшего совета правосудия и хронический кадровый голод.

