Попытка обойти санкции может завершиться взысканием активов — подтвердил Верховный Суд

Сделки, совершенные вопреки санкциям и с целью обхода блокировки активов, являются ничтожными, а все полученное по ним может быть взыскано в доход государства – КХС ВС

Сделки, направленные на отчуждение активов вопреки санкциям, установленным Законом Украины «О санкциях», нарушают публичный порядок и являются ничтожными независимо от признания их недействительными судом. Если установлен умысел сторон на совершение таких сделок, суд может применить специальные последствия недействительности, в частности взыскание всего полученного по сделке в доход государства.

К такому выводу пришел Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда.

Обстоятельства дела №910/11526/24

Компания-истец обратилась с иском о признании недействительными договоров относительно последовательного отчуждения права пользования недрами, оформленного специальным разрешением на пользование недрами Коростенского (Стремигородского) месторождения, и применении последствий недействительности этих сделок.

Суды установили, что специальное разрешение принадлежало АО «Коростенский карьер», контрольный пакет акций которого находился под контролем лиц, к которым СНБО Украины применила санкции в виде блокировки активов. После применения санкций право пользования недрами было последовательно отчуждено между связанными субъектами: сначала ООО «Новел Пром» за 1 млн грн, а затем – ООО «Коростенская добывающая компания» за 2,1 млн грн, тогда как реальная стоимость спецразрешения превышала 32 млн грн.

Суд первой инстанции, с которым согласился апелляционный хозяйственный суд, отказал в удовлетворении требований о признании договоров недействительными, поскольку такие сделки являются ничтожными.

Выводы Верховного Суда

Пересматривая дело, КХС ВС отметил, что санкции в виде блокировки активов распространяются не только на формального собственника актива, но и на активы, в отношении которых подсанкционное лицо может прямо или косвенно осуществлять контроль или распоряжение. Суд отклонил доводы жалобщиков о том, что изменение бенефициарного собственника устраняло нарушение санкционного законодательства. КХС ВС подчеркнул, что санкции были применены как к бенефициарам, так и непосредственно к компаниям, связанным со спорными активами, а потому их действие продолжало распространяться на соответствующие правоотношения.

КХС ВС подчеркнул, что публичный порядок охватывает фундаментальные интересы государства и общества, в частности экономическую безопасность, а сделки, направленные на обход санкций и вывод активов из-под блокировки, являются ничтожными.

Суд обратил внимание на обстоятельства, свидетельствовавшие об искусственном характере спорных операций: последовательное отчуждение спецразрешения за короткое время, продажа актива по заниженной стоимости, отсутствие фактического использования права пользования недрами первым приобретателем и дальнейшее отчуждение спецразрешения в день его переоформления.

КХС ВС согласился с выводами судов предыдущих инстанций о наличии умысла ответчиков на совершение сделок, противоречащих интересам государства и общества, и подтвердил наличие оснований для применения специальных последствий, предусмотренных ч. 3 ст. 228 ГК Украины. Суд отдельно подчеркнул, что такие последствия являются разновидностью конфискационной санкции государства.

Кроме того, Верховный Суд согласился с выводами предыдущих инстанций относительно отсутствия оснований для передачи спора на рассмотрение в рамках дела о банкротстве ООО «Коростенская добывающая компания», учитывая обстоятельства, свидетельствовавшие об искусственном характере создания задолженности и инициирования процедуры банкротства.

По результатам рассмотрения кассационные жалобы оставлены без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций – без изменений.

