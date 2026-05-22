  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Попытка обойти санкции может завершиться взысканием активов — подтвердил Верховный Суд

15:43, 22 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Сделки, совершенные вопреки санкциям и с целью обхода блокировки активов, являются ничтожными, а все полученное по ним может быть взыскано в доход государства – КХС ВС
Попытка обойти санкции может завершиться взысканием активов — подтвердил Верховный Суд
Колkаж: SUD.UA
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сделки, направленные на отчуждение активов вопреки санкциям, установленным Законом Украины «О санкциях», нарушают публичный порядок и являются ничтожными независимо от признания их недействительными судом. Если установлен умысел сторон на совершение таких сделок, суд может применить специальные последствия недействительности, в частности взыскание всего полученного по сделке в доход государства.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

К такому выводу пришел Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда.

Обстоятельства дела №910/11526/24

Компания-истец обратилась с иском о признании недействительными договоров относительно последовательного отчуждения права пользования недрами, оформленного специальным разрешением на пользование недрами Коростенского (Стремигородского) месторождения, и применении последствий недействительности этих сделок.

Суды установили, что специальное разрешение принадлежало АО «Коростенский карьер», контрольный пакет акций которого находился под контролем лиц, к которым СНБО Украины применила санкции в виде блокировки активов. После применения санкций право пользования недрами было последовательно отчуждено между связанными субъектами: сначала ООО «Новел Пром» за 1 млн грн, а затем – ООО «Коростенская добывающая компания» за 2,1 млн грн, тогда как реальная стоимость спецразрешения превышала 32 млн грн.

Суд первой инстанции, с которым согласился апелляционный хозяйственный суд, отказал в удовлетворении требований о признании договоров недействительными, поскольку такие сделки являются ничтожными.

Выводы Верховного Суда

Пересматривая дело, КХС ВС отметил, что санкции в виде блокировки активов распространяются не только на формального собственника актива, но и на активы, в отношении которых подсанкционное лицо может прямо или косвенно осуществлять контроль или распоряжение. Суд отклонил доводы жалобщиков о том, что изменение бенефициарного собственника устраняло нарушение санкционного законодательства. КХС ВС подчеркнул, что санкции были применены как к бенефициарам, так и непосредственно к компаниям, связанным со спорными активами, а потому их действие продолжало распространяться на соответствующие правоотношения.

КХС ВС подчеркнул, что публичный порядок охватывает фундаментальные интересы государства и общества, в частности экономическую безопасность, а сделки, направленные на обход санкций и вывод активов из-под блокировки, являются ничтожными.

Суд обратил внимание на обстоятельства, свидетельствовавшие об искусственном характере спорных операций: последовательное отчуждение спецразрешения за короткое время, продажа актива по заниженной стоимости, отсутствие фактического использования права пользования недрами первым приобретателем и дальнейшее отчуждение спецразрешения в день его переоформления.

КХС ВС согласился с выводами судов предыдущих инстанций о наличии умысла ответчиков на совершение сделок, противоречащих интересам государства и общества, и подтвердил наличие оснований для применения специальных последствий, предусмотренных ч. 3 ст. 228 ГК Украины. Суд отдельно подчеркнул, что такие последствия являются разновидностью конфискационной санкции государства.

Кроме того, Верховный Суд согласился с выводами предыдущих инстанций относительно отсутствия оснований для передачи спора на рассмотрение в рамках дела о банкротстве ООО «Коростенская добывающая компания», учитывая обстоятельства, свидетельствовавшие об искусственном характере создания задолженности и инициирования процедуры банкротства.

По результатам рассмотрения кассационные жалобы оставлены без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций – без изменений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд санкции судебная практика КХС ВС

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Массовая легализация мигрантов в Испании оказалась под угрозой: Верховный суд переходит к рассмотрению дела

Верховный суд Испании сегодня должен решить, следует ли временно приостанавливать декрет о массовой легализации мигрантов, который ранее уже отказался экстренно блокировать.

ТЦК забрали водителя, а авто оставили посреди дороги: инструкция для родственников и владельцев машин

ТЦК и полиция нарушают Конституцию, когда силой задерживают водителей без протоколов.

Полиции откроют доступ ко всем данным об имуществе и активах украинцев в государственных реестрах

Новый законопроект предлагает предоставить полиции доступ к государственным реестрам для выявления необоснованных активов.

Кризис отводов и дефицит кадров: почему европейские стандарты правосудия не работают в Украине

Почему идеально прописанные европейские рекомендации относительно отводов и самоотводов судей разбиваются о практику Высшего совета правосудия и хронический кадровый голод.

Иностранцев в Украине обяжут сдавать платный экзамен по украинскому языку, а стоимость будет определять Кабинет Министров

В Украине предлагают изменить подход к языковой сертификации иностранцев.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]