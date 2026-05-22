Ваш брак, развод или смену имени могут раскрыть для «заинтересованных лиц»: новый ГК вызывает вопросы относительно приватности

В проекте нового Гражданского кодекса Украины появились положения, которые могут существенно расширить принцип публичности государственных реестров и затронуть сферу частной жизни граждан. Речь идет об информации о рождении, браке, расторжении брака, смене имени и других актах гражданского состояния. В Нотариальной палате Украины считают, что предложенный подход создает риски чрезмерного доступа к персональным данным и недостаточно четко определяет, кто именно сможет получать такую информацию.

В правовом анализе Книги 9 проекта нового Гражданского кодекса Украины №15150 отдельно раскритиковали положения о публичности юридических состояний и актов гражданского состояния. В НПУ предупреждают: предложенная модель может создать риски чрезмерного доступа к частной информации граждан, поскольку фактически речь идет о распространении принципа публичности на сферу персональных данных и семейного статуса человека.

Что предлагается в проекте

В документе анализируются положения статей 1927–1929 проекта ГК, касающиеся публичности юридических состояний и актов гражданского состояния.

Речь, в частности, идет о:

рождении;

смерти;

браке;

расторжении брака;

смене имени;

других актах гражданского состояния.

В проекте указано, что такие юридические состояния подлежат государственной регистрации и являются публичными.

В НПУ заявили о рисках для приватности

Распространение принципа публичности на акты гражданского состояния является проблемным с точки зрения защиты частной жизни человека.

Нотариусы обращают внимание, что сведения о:

семейном положении;

рождении;

смерти;

смене имени;

других персональных данных

относятся к сфере частной жизни лица.

В Нотариальной палате считают, что сам подход к «публичности» таких данных в предложенном виде является неприемлемым.

Проблема «заинтересованных лиц»

Отдельно обращают внимание на положения о доступе к информации «заинтересованных лиц».

В проекте недостаточно четко определено:

кто именно будет считаться таким заинтересованным лицом;

каковы пределы доступа к информации;

каким образом будет проверяться законность получения таких данных.

Это создает риски чрезмерного распространения персональной информации и возможных злоупотреблений доступом к ней.

Нотариусы напомнили о защите персональных данных

Отдельно подчеркивается, что информация об актах гражданского состояния уже регулируется:

специальным законодательством;

законодательством о защите персональных данных;

правилами доступа к государственным реестрам.

Именно поэтому нецелесообразным считают переносить такое регулирование в Гражданский кодекс и дополнительно распространять на него принцип публичности.

Нотариальная палата Украины предлагает оставить регулирование государственной регистрации юридических состояний и актов гражданского состояния в сфере отдельных профильных законов и исключить Книгу 9 из проекта нового Гражданского кодекса Украины.

