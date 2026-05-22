  1. В Украине

В Раде готовят новые админсборы: плату могут установить за услуги МВД, апостиль и строительство

15:25, 22 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В профильном комитете при подготовке законопроекта об административном сборе ко второму чтению обсудили введение платы за отдельные услуги МВД, в сфере строительства и за проставление апостиля, тогда как социальные и пенсионные админуслуги предлагают оставить бесплатными.
В Раде готовят новые админсборы: плату могут установить за услуги МВД, апостиль и строительство
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Комитете по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства состоялось одиннадцатое заседание рабочей группы по подготовке ко второму чтению законопроекта об административном сборе №4380.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Во время заседания участники рассмотрели поправки и предложения к приложению законопроекта, предусматривающему определение перечня базовых административных услуг и приравненных к ним действий с установлением размеров административных сборов за их предоставление.

В частности, обсуждались вопросы в сфере архитектуры и градостроительства. Участники рассмотрели предложения Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины о введении платы за административные услуги в сфере строительства. По результатам дискуссии было предложено поддержать инициативы ГИАМ по определению размера административного сбора за отдельные услуги, предоставляемые, в том числе, органами местного самоуправления.

Также рассматривались вопросы в сфере социального и пенсионного обеспечения. По итогам обсуждения участники заседания пришли к выводу, что административные услуги в этих сферах должны оставаться бесплатными.

Отдельное внимание уделили вопросам регистрации транспортных средств и выдачи водительских удостоверений. Участники заседания поддержали предложения Главного сервисного центра МВД по установлению размеров административных сборов в этой сфере.

Кроме того, обсуждались вопросы местного значения, в частности целесообразность установления платности или бесплатности отдельных административных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления. По результатам дискуссии было предложено исключить из приложения законопроекта положения об административном сборе за услуги, предоставляемые непосредственно по решению местных советов. Всеукраинским ассоциациям органов местного самоуправления предложили предоставить дополнительные предложения относительно платности или бесплатности других административных услуг к следующему заседанию рабочей группы.

Также участники заседания рассмотрели предложение Министерства юстиции о включении в приложение законопроекта административной услуги по проставлению апостиля на официальных документах, используемых за границей, с определением размера административного сбора за такую услугу. Участники заседания в целом поддержали это предложение. В то же время Минюсту предложили дополнительно согласовать его с другими органами исполнительной власти и сообщить о результатах на следующем заседании рабочей группы.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в парламенте готовят ко второму чтению законопроект, гарантирующий безвозмездность ключевых административных услуг — от регистрации рождения до первого паспорта.

Сумма административных услуг будет обновляться по меньшей мере раз в три года, при этом безвозмездными остаются социальные и пенсионные услуги.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект ЦНАП

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Массовая легализация мигрантов в Испании оказалась под угрозой: Верховный суд переходит к рассмотрению дела

Верховный суд Испании сегодня должен решить, следует ли временно приостанавливать декрет о массовой легализации мигрантов, который ранее уже отказался экстренно блокировать.

ТЦК забрали водителя, а авто оставили посреди дороги: инструкция для родственников и владельцев машин

ТЦК и полиция нарушают Конституцию, когда силой задерживают водителей без протоколов.

Полиции откроют доступ ко всем данным об имуществе и активах украинцев в государственных реестрах

Новый законопроект предлагает предоставить полиции доступ к государственным реестрам для выявления необоснованных активов.

Кризис отводов и дефицит кадров: почему европейские стандарты правосудия не работают в Украине

Почему идеально прописанные европейские рекомендации относительно отводов и самоотводов судей разбиваются о практику Высшего совета правосудия и хронический кадровый голод.

Иностранцев в Украине обяжут сдавать платный экзамен по украинскому языку, а стоимость будет определять Кабинет Министров

В Украине предлагают изменить подход к языковой сертификации иностранцев.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]