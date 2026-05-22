В Раде готовят новые админсборы: плату могут установить за услуги МВД, апостиль и строительство

В профильном комитете при подготовке законопроекта об административном сборе ко второму чтению обсудили введение платы за отдельные услуги МВД, в сфере строительства и за проставление апостиля, тогда как социальные и пенсионные админуслуги предлагают оставить бесплатными.

В Комитете по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства состоялось одиннадцатое заседание рабочей группы по подготовке ко второму чтению законопроекта об административном сборе №4380.

Во время заседания участники рассмотрели поправки и предложения к приложению законопроекта, предусматривающему определение перечня базовых административных услуг и приравненных к ним действий с установлением размеров административных сборов за их предоставление.

В частности, обсуждались вопросы в сфере архитектуры и градостроительства. Участники рассмотрели предложения Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины о введении платы за административные услуги в сфере строительства. По результатам дискуссии было предложено поддержать инициативы ГИАМ по определению размера административного сбора за отдельные услуги, предоставляемые, в том числе, органами местного самоуправления.

Также рассматривались вопросы в сфере социального и пенсионного обеспечения. По итогам обсуждения участники заседания пришли к выводу, что административные услуги в этих сферах должны оставаться бесплатными.

Отдельное внимание уделили вопросам регистрации транспортных средств и выдачи водительских удостоверений. Участники заседания поддержали предложения Главного сервисного центра МВД по установлению размеров административных сборов в этой сфере.

Кроме того, обсуждались вопросы местного значения, в частности целесообразность установления платности или бесплатности отдельных административных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления. По результатам дискуссии было предложено исключить из приложения законопроекта положения об административном сборе за услуги, предоставляемые непосредственно по решению местных советов. Всеукраинским ассоциациям органов местного самоуправления предложили предоставить дополнительные предложения относительно платности или бесплатности других административных услуг к следующему заседанию рабочей группы.

Также участники заседания рассмотрели предложение Министерства юстиции о включении в приложение законопроекта административной услуги по проставлению апостиля на официальных документах, используемых за границей, с определением размера административного сбора за такую услугу. Участники заседания в целом поддержали это предложение. В то же время Минюсту предложили дополнительно согласовать его с другими органами исполнительной власти и сообщить о результатах на следующем заседании рабочей группы.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в парламенте готовят ко второму чтению законопроект, гарантирующий безвозмездность ключевых административных услуг — от регистрации рождения до первого паспорта.

Сумма административных услуг будет обновляться по меньшей мере раз в три года, при этом безвозмездными остаются социальные и пенсионные услуги.

