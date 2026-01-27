Какие административные услуги остаются бесплатными в законопроекте «Об административном сборе»

В парламенте готовят ко второму чтению законопроект, который гарантирует бесплатность ключевых административных услуг — от регистрации рождения до первого паспорта.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства обрабатывает законопроект «Об административном сборе», который должен упорядочить плату за административные услуги, сделать её прозрачной и обеспечить стабильное финансирование центров предоставления административных услуг (ЦНАПов) и органов местного самоуправления, и который готовится ко второму чтению. Речь идет о законопроекте №4380.

Административная услуга по общему правилу останется платной для субъекта обращения.

В то же время предоставление административных услуг в сфере социального обеспечения граждан будет осуществляться на бесплатной основе.

На бесплатной основе также будут предоставляться следующие административные услуги:

государственная регистрация рождения;

государственная регистрация смерти;

выдача паспорта гражданина Украины впервые (при условии его получения в возрасте от 14 до 18 лет);

выдача дипломатического паспорта Украины;

выдача служебного паспорта Украины;

выдача удостоверения беженца;

выдача удостоверения лица, нуждающегося в дополнительной защите;

приобретение гражданства путем репатриации;

регистрация места проживания несовершеннолетнего лица;

другие административные услуги в соответствии с законом.

Главное научно-экспертное управление по этому поводу отметило в заключении, что положение п. 3 ч. 3 ст. 7 проекта, согласно которому «на бесплатной основе также предоставляются такие административные услуги: … выдача паспорта гражданина Украины впервые (при условии его получения в возрасте от 14 до 18 лет)», не согласуется с абз. 4 ч. 4 ст. 20 Закона Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или её специальный статус», согласно которому «за оформление паспорта гражданина Украины впервые административный сбор не взимается». То есть действующая норма не содержит никаких, в том числе возрастных (учитывая, что лицо может впервые получать паспорт и после достижения 18-летнего возраста), ограничений относительно бесплатного получения соответствующей административной услуги.

Авторы законопроекта называют две проблемы, которые он решает.

Во-первых, для государства и органов местного самоуправления существующая модель платы за предоставление административных услуг является недостаточно компенсационной. Особенно это касается органов местного самоуправления (ОМС), поскольку именно на них ложится основная нагрузка по предоставлению административных услуг, в том числе в порядке выполнения делегированных полномочий, а также по обеспечению создания и функционирования центров предоставления административных услуг (ЦНАП). Поступления в местные бюджеты во многих общинах не покрывают даже расходов на оплату труда персонала, выполняющего эту работу. Основная причина этой проблемы заключается в том, что за большинство административных услуг предусмотрены недостаточно компенсационные платежи (например, 13,60 грн за регистрацию места проживания), либо мизерные платежи (за регистрацию брака — государственная пошлина 85 копеек, «местный нотариат» — по 17 и 34 копейки и т. п.), либо же они вообще являются бесплатными для потребителей (регистрация бизнеса, земли и т. д.). В результате ОМС недополучают средства даже на поддержание системы предоставления административных услуг.

Во-вторых, для граждан и субъектов хозяйствования проблема заключается в том, что плата за предоставление административных услуг является непрозрачной, что создает возможности для злоупотреблений в этой сфере. Нормативные акты до сих пор по-разному называют платежи, имеющие характер платы за административные услуги («государственная пошлина», «лицензионный сбор», «плата» и т. п.), а также по-разному определяют сами размеры платы (в прожиточных минимумах, в необлагаемых минимумах; в минимальных заработных платах; в процентном выражении и т. д.).

При этом Декрет «О государственной пошлине» не пересматривался с 1993 года, и предлагаемый законопроект в значительной степени принимается на замену этого нормативного акта. Нередко плата за одну административную услугу состоит из нескольких элементов, определенных в разных нормативных актах (как, например, в паспортной сфере), и здесь особенно не хватает определенности и прозрачности. В результате такой законодательной неупорядоченности, а также отдельных ведомственных интересов, с граждан в некоторых сферах до сих пор взимаются сомнительные платежи. Например, в ГП «Документ» за паспортные услуги взимают по 400 грн с лица, а пилотный проект «Брак за сутки» позволяет в Киеве получать с граждан за эту административную услугу от 6 тысяч до 13 тысяч гривен. При этом в местный бюджет поступает лишь 85 копеек государственной пошлины.

Законопроектом предлагается:

Во-первых, на законодательном уровне определить единые основы и критерии платности и бесплатности административных услуг, порядок определения конкретных размеров административного сбора и процедуру его уплаты.

Во-вторых, непосредственно в этом законопроекте предлагается определить конкретные размеры административного сбора за так называемые «базовые» административные услуги, то есть услуги, в которых нуждаются все физические и юридические лица, а также другие востребованные услуги. В настоящее время законопроект предусматривает четкие размеры административного сбора более чем за 170 самых популярных административных услуг. Таким образом, одним решением парламента можно будет навести порядок в наиболее проблемных и массовых группах услуг. По другим административным услугам размеры сбора могут быть определены в других законах, а также по решению законодателя — устанавливаться актами Кабинета Министров. При этом платность административной услуги всегда устанавливается исключительно законом.

В-третьих, общим правилом законопроекта является компенсационный подход при определении размера административного сбора за платные административные услуги с ограничением на уровне «себестоимости». Законопроект предусматривает, что каждое министерство как орган, формирующий политику в сфере предоставления административных услуг определенного вида, рассчитывает перечни расходов на надлежащее обеспечение предоставления этих услуг. Соответственно, на основе усредненных данных и определяется обоснованный размер административного сбора за конкретный вид административных услуг.

В-четвертых, размер административного сбора определен в абсолютных единицах — в гривне. Это должно повысить уровень прозрачности сферы для граждан и субъектов хозяйствования. Кроме того, это решение согласуется с государственной социальной политикой, в рамках которой предлагается отказаться от использования в нецелевых сферах таких социальных мерил, как «минимальная заработная плата», «прожиточный минимум» и др.

Автор: Тарас Лученко

