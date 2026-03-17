Украинская компания Stetman планирует создать спутниковую группировку из 360 аппаратов

Первый тестовый спутник могут запустить в 2026 году, полное развертывание сети запланировано на 2027 год.

Директор украинской компании Stetman Дмитрий Стеценко сообщил, что компания работает над созданием собственного спутникового созвездия на низкой околоземной орбите. Об этом сообщает Defender Media.

По словам Стеценко, компанию зарегистрировали в 2023 году. Для запуска проектов использовали частные инвестиции и европейские кредиты. Продукцию Stetman поставляют военным, полиции, спасателям, офису омбудсмена и медикам.

Деятельность компании и государственные заказы

В первый год работы тендеры принесли компании 4,9 млн грн, свидетельствуют данные YouControl. На вопрос о первых заказчиках представитель Stetman отметил, что компания сделала ставку на промышленный подход — качество, гарантию и системность. Сейчас в компании работает более 200 человек, а штат планируют расширить до 500. В продуктовой линейке — около 30 изделий.

Stetman продает обычные терминалы Starlink, а также модифицированную версию Starmod, адаптированную к потребностям военных. В частности, такие терминалы имеют защиту от средств радиоэлектронной борьбы. В то же время компания пока не является официальным реселлером.

Кроме того, производятся терминалы спутниковой связи UASAT Geo, которые работают через спутник Hughes Jupiter на геостационарной орбите на высоте около 35 тысяч километров. На сайте компании также есть раздел с терминалами OneWeb, однако они поставляются исключительно Силам обороны.

Закупки осуществляются через тендеры, хотя воинские части могут приобретать продукцию напрямую, поскольку она имеет кодификацию. Терминалы Starmod также доступны на маркетплейсе Brave1.

По данным YouControl, в 2024 году государственные тендеры обеспечили более половины выручки компании — 13,7 млн грн из общих 25,3 млн грн. В прошлом году государственные закупки принесли почти 17 млн грн, однако годовой доход за 2025 год в системе пока не указан.

Планы создания спутниковой группировки

Спутниковую группировку Stetman планирует разместить на высоте около 550 км над Землей. По словам бывшего советника главы Государственного космического агентства Украины Андрея Колесника, преимуществом такой орбиты является меньшая задержка передачи данных по сравнению с геостационарными спутниками. В то же время для стабильного покрытия требуется большее количество аппаратов.

Первый тестовый спутник планируют отправить в космос в октябре 2026 года для отработки технологии. Компания уже договорилась о запуске с SpaceX, однако соглашений о запуске других спутников группировки пока нет.

Стеценко отметил, что SpaceX рассматривают как основной вариант запуска, поскольку компания предлагает самую низкую стоимость и высокий уровень безопасности.

Масштаб и стоимость проекта

Полноценное развертывание спутниковой группировки планируют начать в 2027 году. Оно продлится примерно три года, а общее количество спутников должно составить 360.

Сеть планируется использовать для обеспечения связью критически важных государственных структур. Обычные пользователи не входят в целевую аудиторию проекта. Андрей Колесник отмечает, что такого количества спутников хватит не только для нужд Украины, но и для других государств, хотя самой Украине было бы достаточно около 150 аппаратов.

По словам представителей компании, производство и запуск одного спутника обходится в несколько миллионов евро. Колесник оценивает стоимость изготовления такого аппарата в 2–3 млн долларов. Спутники на низкой орбите дешевле геостационарных, поскольку их производят серийно.

Для запуска нескольких десятков спутников достаточно одной ракеты, например Falcon 9 компании SpaceX. По оценкам эксперта, запуск такой ракеты стоит примерно 60–70 млн долларов.

Общая стоимость проекта превышает один миллиард евро. В то же время в компании уточняют, что финансирование осуществляется поэтапно и включает расходы на спутники, программное обеспечение, запуск, брокерские услуги и заработную плату.

Источником средств являются частные инвестиции украинского происхождения. Имена инвесторов в компании не раскрывают. По словам Стеценко, к финансированию также может присоединиться Европейская комиссия, что позволит частично покрыть расходы за счет кредитов и помощи ЕС. Проект поддерживают Министерство обороны и правительство Украины.

Планы локализации производства

Базовая конфигурация сети предусматривает примерно 100 тысяч терминалов на одну страну. В Stetman считают, что этого хватит для покрытия критически важных потребностей Украины.

Для Вооруженных сил Украины в 2027 году планируется передать от 30 до 50 тысяч терминалов.

Спутники для будущей группировки будет производить датская компания GomSpace. По словам Стеценко, она обладает необходимыми технологиями и опытом, а сотрудничество проходит быстро.

Также компании планируют создать совместный завод по производству спутников в Украине. Полноценный запуск предприятия запланирован на следующий год, но для этого необходимо приобрести дополнительное оборудование.

Ориентировочная сумма инвестиций в создание фабрики составляет несколько сотен миллионов евро. Источники финансирования этого проекта пока не разглашаются.

