Українська компанія Stetman планує створити супутникове сузір’я з 360 апаратів

Перший тестовий супутник можуть запустити у 2026 році, повне розгортання мережі заплановане з 2027-го.

Директор української компанії Stetman Дмитро Стеценко повідомив, що компанія працює над створенням власного супутникового сузір’я на низькій навколоземній орбіті. Про це повідомляє Defender Media.

За словами Стеценка, компанію зареєстрували у 2023 році. Для запуску проєктів використовували приватні інвестиції та європейські кредити. Продукцію Stetman постачає військовим, поліції, рятувальникам, офісу омбудсмена та медикам.

Діяльність компанії та державні замовлення

У перший рік роботи тендери принесли компанії 4,9 млн грн, свідчать дані YouControl. На запитання про перших замовників представник Stetman зазначив, що компанія зробила ставку на промисловий підхід — якість, гарантію та системність. Нині у компанії працює понад 200 людей, а штат планують розширити до 500. У продуктовій лінійці — близько 30 виробів.

Stetman продає звичайні термінали Starlink, а також модифіковану версію Starmod, адаптовану до потреб військових. Зокрема, такі термінали мають захист від засобів радіоелектронної боротьби. Водночас компанія поки не є офіційним реселером.

Крім того, виробляються термінали супутникового зв’язку UASAT Geo, які працюють через супутник Hughes Jupiter на геостаціонарній орбіті на висоті близько 35 тисяч кілометрів. На сайті компанії також є розділ із терміналами OneWeb, однак їх постачають лише Силам оборони.

Закупівлі відбуваються через тендери, хоча військові частини можуть купувати продукцію напряму, оскільки вона кодифікована. Термінали Starmod також доступні на маркетплейсі Brave1.

За даними YouControl, у 2024 році державні тендери забезпечили понад половину виручки компанії — 13,7 млн грн із загальних 25,3 млн грн. Минулого року державні закупівлі принесли майже 17 млн грн, однак річний дохід за 2025 рік у системі поки не зазначений.

Плани створення супутникового угруповання

Супутникове угруповання Stetman планує розмістити на висоті близько 550 км над Землею. За словами колишнього радника голови Державного космічного агентства України Андрія Колесника, перевагою такої орбіти є менша затримка передачі даних порівняно із геостаціонарними супутниками. Водночас для стабільного покриття потрібна більша кількість апаратів.

Перший тестовий супутник планують відправити у космос у жовтні 2026 року для відпрацювання технології. Компанія вже домовилася про запуск із SpaceX, однак угоди щодо запуску інших супутників сузір’я поки немає.

Стеценко зазначив, що SpaceX розглядають як основний варіант запуску, оскільки компанія пропонує найнижчу вартість і високий рівень безпеки.

Масштаб і вартість проєкту

Повноцінне розгортання супутникового угруповання планують розпочати у 2027 році. Воно триватиме приблизно три роки, а загальна кількість супутників має становити 360.

Мережу планують використовувати для забезпечення зв’язком критично важливих державних структур. Звичайні користувачі не входять до цільової аудиторії проєкту. Андрій Колесник зазначає, що такої кількості супутників вистачить не лише для потреб України, а й для інших держав, хоча самій Україні було б достатньо близько 150 апаратів.

За словами представників компанії, виробництво та запуск одного супутника коштує кілька мільйонів євро. Колесник оцінює вартість виготовлення такого апарата у 2–3 млн доларів. Супутники на низькій орбіті дешевші за геостаціонарні, оскільки їх виробляють серійно.

Для запуску кількох десятків супутників достатньо однієї ракети, наприклад Falcon 9 компанії SpaceX. За оцінками експерта, запуск такої ракети коштує приблизно 60–70 млн доларів.

Загальна вартість проєкту перевищує один мільярд євро. Водночас у компанії уточнюють, що фінансування здійснюється поетапно і включає витрати на супутники, програмне забезпечення, запуск, брокерські послуги та заробітні плати.

Джерелом коштів є приватні інвестиції українського походження. Імена інвесторів у компанії не розкривають. За словами Стеценка, до фінансування також може долучитися Європейська комісія, що дозволить частково покрити витрати за рахунок кредитів і допомоги ЄС. Проєкт підтримують Міністерство оборони та уряд України.

Плани локалізації виробництва

Базова конфігурація мережі передбачає приблизно 100 тисяч терміналів на одну країну. У Stetman вважають, що цього вистачить для покриття критичних потреб України.

Для Збройних сил України у 2027 році планують передати від 30 до 50 тисяч терміналів.

Супутники для майбутнього угруповання виготовлятиме данська компанія GomSpace. За словами Стеценка, вона має необхідні технології та досвід, а співпраця відбувається швидко.

Також компанії планують створити спільну фабрику з виробництва супутників в Україні. Повноцінний запуск підприємства планують наступного року, але для цього необхідно придбати додаткове обладнання.

Орієнтовна сума інвестицій у створення фабрики становить кількасот мільйонів євро. Джерела фінансування цього проєкту наразі не розголошуються.

